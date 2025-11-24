Zima to czas, gdy kierowcy muszą szczególnie zadbać o swoje pojazdy. Odśnieżenie samochodu to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa oraz przepisów prawa. Za jazdę nieodśnieżonym autem możesz zapłacić nawet 3000 zł mandatu i otrzymać aż 12 punktów karnych.

Za jazdę nieodśnieżonym samochodem grozi do 3000 zł mandatu oraz 12 punktów karnych (zdj. ilustracyjne)

Mandat za nieodśnieżony samochód w 2025 roku może wynieść nawet 3000 zł i 12 punktów karnych.

Obowiązkowe jest usunięcie śniegu i lodu z szyb, dachu, reflektorów, lusterek, tablic rejestracyjnych, pokrywy silnika oraz bagażnika.

Za nieczytelne tablice rejestracyjne grozi mandat do 500 zł i 8 punktów karnych.

Za zasłonięte światła kara wynosi 300 zł i 8 punktów karnych.

Nie odśnieżysz auta - możesz stracić 3 tys. zł

Polskie przepisy ruchu drogowego jasno określają, że każdy pojazd uczestniczący w ruchu musi być odpowiednio przygotowany do drogi. Oznacza to konieczność usunięcia śniegu i lodu nie tylko z szyb, ale również z dachu, reflektorów, lusterek, tablic rejestracyjnych oraz pokrywy silnika i bagażnika. Jeśli tego nie zrobimy, możemy dostać wysoki mandat i punkty karne.

Oczyszczenie tylko fragmentu szyby czy lusterka nie wystarczy. Policja może uznać taki pojazd za nieprzygotowany do jazdy, co nie tylko grozi mandatem, ale przede wszystkim zwiększa ryzyko wypadku.

Kary za nieodśnieżony samochód

Za jazdę nieodśnieżonym samochodem grozi do 3000 zł mandatu oraz 12 punktów karnych. To jednak nie wszystko.

Za nieczytelne tablice rejestracyjne możesz otrzymać mandat do 500 zł i 8 punktów karnych, a za zasłonięte światła - 300 zł i również 8 punktów.

Odśnieżanie auta z włączonym silnikiem - czy to dozwolone?

Wielu kierowców zimą decyduje się na odśnieżanie samochodu przy pracującym silniku, by szybciej rozmrozić szyby. W terenie zabudowanym takie działanie jest zabronione, jeśli trwa dłużej niż minutę.

Za odśnieżanie auta z włączonym silnikiem grozi mandat w wysokości 100 zł, a jeśli kierowca oddali się od pojazdu - dodatkowe 50 zł.

W przypadku nadmiernej emisji spalin kara może sięgnąć nawet 300 zł.