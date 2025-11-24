Zima zaatakowała dużą część Polski. Najgorsza sytuacja panuje na Podkarpaciu. 36,8 tys. gospodarstw w poniedziałek rano wciąż pozostawało bez prądu. Obciążone ciężkim śniegiem konary zerwały linie energetyczne.

Zima zaatakowała Podkarpacie / Darek Delmanowicz / PAP

36,8 tysiąca gospodarstw domowych na Podkarpaciu wciąż było bez prądu w poniedziałkowy poranek - to najnowsze dane przekazane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie.

Najbardziej dotknięte awariami są rejony energetyczne Krosno (16 tys. odbiorców) oraz Strzyżów, gdzie bez prądu pozostają całe miejscowości.

Przyczyną przerw w dostawie energii są zerwane przez konary linie energetyczne oraz ich oblodzenie.

W poniedziałek o godz. 6.00 w województwie podkarpackim bez prądu było 36,8 tys. odbiorców.

Największa liczba odbiorców bez prądu jest w rejonie energetycznym Krosno - 16 tys. oraz Strzyżów, gdzie jest sporo całych miejscowości pozbawionych prądu - wskazał dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie Tomasz Węgrzynowicz.

Powodem są zerwane linie energetyczne oraz ich oblodzenie. Dyżurny zapewnił, że nie ma informacji o połamanych słupach energetycznych, co spowodowałoby znacznie poważniejsze awarie, a ich usuwanie trwałoby znacznie dłużej. Służby pracują intensywnie. Tak więc jest nadzieja, że energetycy w miarę szybko poradzą sobie z awariami i prąd wróci do odbiorców - zauważył dyżurny.

Mniej interwencji strażaków

Zmalała znacznie liczba strażackich interwencji; od północy strażacy byli wzywani 28 razy, podczas gdy minionej doby interwencji było ponad 1,7 tys. Praca strażaków polegała głównie na usuwaniu konarów z jezdni, chodników i linii energetycznych.

Śnieg przestał sypać, ale w województwie obowiązują natomiast ostrzeżenia przed zamieciami. Ale na razie nie spowodowały jakichś interwencji - dodał dyżurny WCZK w Rzeszowie.

Ostrzeżenia IMGW

W niedzielę IMGW wydał dwa ostrzeżenia dla południowych powiatów Podkarpacia - bieszczadzkiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego i sanockiego oraz Krosna. Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy zawiei i zamieci i obowiązuje od godziny 2.00 do poniedziałku do godz. 16.00. Drugie ostrzeżenie, pierwszego stopnia, dotyczy silnego wiatru i obowiązuje przez cały poniedziałek.

Wszystkie drogi w regionie są przejezdne, w większości czarne, mokre lub suche. Miejscami może być ślisko.