Zima nie odpuszcza. Po mroźnej nocy temperatura co prawda się podniesie, ale może padać śnieg. W nocy IMGW ostrzega natomiast przed gołoledzią. We wtorek będzie nie tylko sypać śnieg. Spadnie też deszcz.

Zimowy krajobraz na Podkarpaciu / Darek Delmanowicz / PAP

W poniedziałek duże zachmurzenie z krótkimi przejaśnieniami i miejscowymi opadami śniegu, głównie na północy i wschodzie kraju.

Rano uwaga na lokalne mgły osadzające szadź - widzialność może spaść nawet do 300 metrów.

Noc z poniedziałku na wtorek z dużym zachmurzeniem i kolejnymi opadami - śnieg przechodzący miejscami w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz, szczególnie ślisko na południu i południowym wschodzie.

We wtorek nadal dużo chmur i opadów - na południu deszcz, na pozostałym obszarze śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz, szczególnie intensywne opady na Śląsku (do 10 mm).

Temperatura maksymalna od -2 stopni Celsjusza na północy do 3 stopni lokalnie na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu gdzieniegdzie porywisty, w rejonach podgórskich Karpat okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, na Podkarpaciu lokalnie do 85 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 110 km/h, a w Sudetach do 80 km/h. W rejonach podgórskich i w górach miejscami zamiecie śnieżne.

Noc z opadami i gołoledzią

Noc z poniedziałku na wtorek przyniesie kolejne porcje opadów. Zachmurzenie będzie duże i całkowite. Z południa kraju nadciągną opady śniegu, przechodzące miejscami w śnieg z deszczem i deszcz - uwaga, opady mogą być marznące i powodować gołoledź! Szczególnie ślisko będzie na południu i południowym wschodzie kraju.

Wysoko w Tatrach spodziewamy się przyrostu pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura minimalna spadnie do -4 stopni na północnym wschodzie i w kotlinach karpackich, a na południu, zachodzie i nad morzem będzie nieco cieplej - od zera do jednego stopnia. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny - na Podkarpaciu w porywach do 75 km/h, w Karpatach nawet do 110 km/h. W górach możliwe kolejne zamiecie i zawieje śnieżne.

Wtorek z opadami i ociepleniem na południu

We wtorek niebo pozostanie zasnute chmurami, a opady nie odpuszczą. Na południu pojawi się deszcz, a na pozostałym obszarze śnieg będzie przechodził w deszcz ze śniegiem i deszcz - miejscami znów marznący i powodujący gołoledź. Szczególnie intensywne opady spodziewane są na Śląsku - suma opadu do 10 mm.

W Tatrach i na północnym wschodzie kraju pokrywa śnieżna powiększy się miejscami o kolejne 5 cm. Temperatura maksymalna od zera na północnym wschodzie do 5 stopni na południowym wschodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach lokalnie porywisty - w Karpatach w porywach do 90 km/h.