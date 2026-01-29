Mieszkańcy południowych osiedli Wrocławia muszą przygotować się na chłodniejsze mieszkania. W Elektrociepłowni Czechnica doszło do poważnej awarii, która skutkuje przerwami w dostawie ogrzewania oraz ciepłej wody. Utrudnienia mogą potrwać do jutra.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Południowe osiedla Wrocławia mogą mieć problemy z ogrzewaniem i ciepłą wodą. W Elektrociepłowni Czechnica doszło do awarii.

Chłodniejsze kaloryfery mogą mieć mieszkańcy Gaju, Borka, Kleciny, Partynic i Grabiszynka.

Jak informuje operator sieci, ekipy intensywnie pracują nad usunięciem awarii. Niestety, trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Zimniejsze kaloryfery i brak ciepłej wody mogą utrzymywać się nawet do jutrzejszego popołudnia.

Służby zapewniają, że robią wszystko, by jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie sieci ciepłowniczej. Mieszkańcy dotkniętych osiedli proszeni są o ograniczenie zużycia ciepłej wody do minimum.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną usterki w Elektrociepłowni Czechnica.

