W środę rano rozpoczną się prace naprawcze przy zachodniej magistrali ciepłowniczej w Kielcach. Awaria może pozbawić ciepła nawet 30 tysięcy mieszkańców oraz kilkanaście placówek medycznych i oświatowych. Miasto apeluje o przygotowanie się na możliwe przerwy w dostawach.

Stan awaryjny zachodniej magistrali sieci ciepłowniczej przy ul. Grunwaldzkiej / kielce.eu /

Do awarii doszło na odcinku magistrali ciepłowniczej przy ul. Grunwaldzkiej. We wtorek prezydent Kielc Agata Wojda poinformowała o zwołaniu miejskiego sztabu kryzysowego. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a mieszkańcy zostali poinformowani o możliwych utrudnieniach.

Jak przekazał dyrektor kieleckiego oddziału PGE Energia Ciepła Krzysztof Fuzowski, prace naprawcze rozpoczną się w środę rano. Po odkopaniu rurociągu będzie możliwa dokładna ocena uszkodzenia i jego przyczyny. W przypadku drobnego wycieku planowane jest szybkie założenie łaty lub opaski bez spuszczania wody z magistrali. Jeśli jednak konieczna okaże się wymiana fragmentu rurociągu, przerwa w dostawie ciepła może potrwać do 24 godzin.

Nawet 30 tys. osób objętych awarią

Zachodnia magistrala zasila m.in. osiedla Czarnów, Jagiellońskie, Chęcińskie, część Podkarczówki oraz zachodnią część Śródmieścia - łącznie obszar zamieszkały przez ok. 25-30 tys. osób. W strefie potencjalnych zakłóceń znajduje się 16 szkół i przedszkoli, jeden żłobek, domy pomocy społecznej, prywatne podmioty lecznicze oraz dwie duże lecznice: Szpital Wojewódzki i Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Obie placówki mają własne zasilanie w ciepło.

Władze miasta apelują do mieszkańców i zarządców nieruchomości o przygotowanie się na ewentualność braku dostaw ciepła przez kilkanaście do kilkudziesięciu godzin. Zaleca się przygotowanie koców, ciepłej odzieży oraz - tam, gdzie to możliwe - grzejników elektrycznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby samotne i z niepełnosprawnościami. W razie potrzeby wsparcie zapewnią pracownicy socjalni.