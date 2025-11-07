Na autostradzie A4 w okolicach Balic doszło do nietypowego zdarzenia drogowego. W wyniku kolizji z udziałem pojazdu dostawczego, który przewoził artykuły spożywcze, na jezdnię wysypało się mrożone mięso. Ruch w kierunku Rzeszowa jest utrudniony - dwa pasy zostały wyłączone z użytku.

/ Policja

Do zdarzenia doszło 7 listopada około godziny 11:05 na autostradzie A4 przed Punktem Poboru Opłat Balice w kierunku Rzeszowa.

W wyniku kolizji na jezdnię wysypało się mrożone mięso.

Nikt nie odniósł obrażeń.

W piątkowe przedpołudnie na autostradzie A4 w pobliżu Balic doszło do kolizji drogowej. Około godziny 11:05 zespół pojazdów najechał na tył samochodu dostawczego, który przewoził skrzynie z artykułami spożywczymi. W wyniku uderzenia część ładunku - mrożone mięso - rozsypała się na pasie ruchu.

Mrożone mięso na drodze

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby porządkowe, które przystąpiły do uprzątania jezdni. Z tego powodu dwa prawe pasy w kierunku Rzeszowa zostały wyłączone z ruchu. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Zarówno kierowcy, jak i pasażerowie uczestniczących pojazdów nie wymagali pomocy medycznej.

Apel o ostrożność

Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu przez ten odcinek autostrady A4 oraz o stosowanie się do poleceń służb porządkowych.