Dożywotni zakaz wykonywania zawodu lekarza grozi 57-letniej patomofrolożce Magdalenie H. To ona przyznała się do zakopywania szczątków płodów ludzkich i odpadów medycznych na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu.

Zdjęcie z przekopywania działki w Lutoryżu / Policja

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Odpady medyczne i szczątki płodów w ubiegłym tygodniu zostały odkryte w czasie prac ziemnych na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Zatrzymano 57-letnią Magdalenę H. - byłą właścicielkę działki. Kobieta jest z zawodu patomorfolożką. Przyznała się do zakopywania odpadów medycznych i szczątków płodów na działce.

Lekarka usłyszała już zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Grozi jej kara do 12 lat więzienia - odpowie m.in. za zbezczeszczenie zwłok.

Jaka kara dyscyplinarna czeka patomorfolożkę?

Magdalena H. jest członkinią Rzeszowskiej Izby Lekarskiej - tam będzie prowadzone wobec niej postępowanie dyscyplinarne.

Katalog kar za tego typu czyny jest szeroki - od symbolicznego upomnienia aż po bezpowrotne pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Z uwagi na kaliber zarzutów, sprawa będzie ściśle konsultowana z prokuraturą - powiedział PAP Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej.

Możliwa jest też sytuacja, że to sąd zakaże kobiecie wykonywania zawodu. W takiej sytuacji postępowanie przed sądem lekarskim zostanie zawieszone.

Kilkudniowa akcja policji

Przewodnik z psem w czasie akcji w Lutoryżu / Policja

Prokuratura i policja przekazały dzisiaj, że w sobotę zakończono przekopywanie działki w Lutoryżu i zabezpieczanie dowodów . Początkowo zakładano, że te czynności mogą zakończyć się dopiero w tym tygodniu.

W kilkudniowej akcji oprócz licznej grupy policjantów brali udział także przewodnicy z psami szkolonymi do wykrywania zapachu szczątków ludzkich. Wykorzystano również georadar.

Do chwili obecnej ujawniono m. in. 34 płody ludzkie bądź ich fragmenty - przekazał Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury.