​Lubelska Bioteka zgarnia wszystkie prestiżowe nagrody. Czy otrzyma kolejne? Ma szansę na następne trzy - wszystkie za oryginalny design.

Bioteka Lublin /

BIOTEKA - to filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Powstała tuż obok Parku Saskiego i co wyróżnia ją z pośród innych? Architektura harmonijnie łącząca nowoczesność z naturalnością materiałów i zielenią. W drewno i rośliny wkomponowane są regały z książkami.

Ogród Saski jest po drugiej stronie ulicy, a Bioteka jest jego przedłużeniem. Takie było założenie architektoniczne i to się udało zrealizować. Szkło, kamień, drewno, zieleń to materiały użyte do wystroju. Ściany pokryte są zielonym porostem o nazwie chrobotek.

Była kultowa Karczma Słupska...

W tym samym miejscu w przeszłości stała "Karczma Słupska", w której w czasach PRL na obiadach firmowych żywiły się kolejne pokolenia Lublinian. Niestety upadła. Była próba reaktywacji gastronomii w tym lokalu, ale nieudana. Długi czas budynek stał pusty, bo nikt nie chciał go wynająć. W końcu miasto zdecydowało się uruchomić jedną z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej.

... jest kultowa biblioteka

I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Bioteka, czyli filia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - łącząca w sobie nowoczesną stylistykę z zielonym sercem miasta, czyli pobliskim Ogrodem Saskim - została laureatką wielu prestiżowych konkursów architektonicznych.

Otwarta rok temu Bioteka bardzo szybko stała się jedną z ulubionych bibliotek w Lublinie, miejscem, w którym nigdy nie brakuje czytelników. Stanowi punkt wyjątkowy na bibliotecznej mapie miasta, nie tylko z racji bogatych zbiorów książkowych i multimedialnych, ale i charakteru wnętrza. Dzięki nowatorskiemu i nieszablonowemu podejściu do sztuki projektowania, mieszkańcy Lublina zyskali nowoczesną oraz "zieloną" instytucję kultury, prężnie propagującą wszelkie idee związane z promocją czytelnictwa, ale i ekologią, a o Biotece i Lublinie mówi teraz cały świat - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Pomysł architektoniczny chwycił. Przez część mediów branżowych, ale i nie tylko, Bioteka została okrzyknięta "prawdopodobnie najbardziej zieloną biblioteką w Europie". Pojawiły się i wciąż pojawiają nowe publikacje zagraniczne, a projekt Bioteki zdobył uznanie w wielu znakomitych konkursach. Bioteka, jako lubelska instytucja kultury staje się swoistą ambasadorką i promotorką czytelnictwa, regionu oraz wszelkich wartości proekologicznych - mówi Grzegorz Kłoda z GK-ATELIER. To właśnie on zaprojektował Biotekę. Lista wyróżnień jest długa.

Nagrody i wyróżnienia dla Bioteki 2021-2022:

The European Property Awards - projekt Bioteki zwyciężył w prestiżowym konkursie European Property Awards 2021- 2022 z najwyższym możliwym wynikiem 5 gwiazdek, jako najlepsze wnętrze publiczne w Polsce. W 2022 roku projekt BIOTEKI reprezentuje Polskę na kolejnym etapie konkursu, gdzie będzie konkurował z najlepszymi projektami wnętrz w całej Europie. Wyniki z etapu europejskiego poznamy pod koniec lutego;

Luxury Lifestyle Awards 2021 - projekt Bioteki zdobył również nagrodę w konkursie Luxury Lifestyle Awards 2021. Innymi zwycięskimi markami w tym konkursie są min. CHANEL, Tiffany&Co. czy Ferrari. Bioteka znalazła się w tym gronie, ponieważ projekt swoim nowatorskim charakterem nadaje nowy wymiar luksusu. Możliwość przebywania w centrum europejskiego miasta, będąc otoczonym zielenią staje się luksusowym, a zarazem bardzo pożądanym doznaniem;

IFLA/Systematic Public Library of the Year Award 2021 - Bioteka była jedyną polską biblioteką w konkursie na najlepszą bibliotekę na świecie organizowanym przez IFLA (największa Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich). Oficjalnie zgłoszono 32 biblioteki z całego świata. Jest to tym większe wyróżnienie, że zdecydowana większość ocenianych w konkursie bibliotek miała budżety na poziomie nawet 100-200 mln euro, a w przypadku Bioteki budżet prac budowlanych wyniósł 1,6 mln zł. Kryteria oceny to: interakcja z otoczeniem i kulturą lokalną, jakość architektoniczna, elastyczność, zrównoważony rozwój, przestrzeń edukacyjna, digitalizacja, cele i wizja.

PLGBC Green Building Awards 2021 - Bioteka została nominowana w największym polskim konkursie architektury ekologicznej PLGBC Green Building Awards 2021, w dwóch kategoriach: Najlepsze zrównoważone wnętrze oraz Najlepsza ekologiczna inicjatywa miejska/gminna;

W 2022 roku Bioteka została nominowana w 3 kolejnych, międzynarodowych oraz polskich konkursach architektonicznych co świadczy o wyjątkowości oraz niegasnącym zainteresowaniu projektem lubelskiej "zielonej" biblioteki.

Grzegorz Kłoda jest architektem oraz założycielem biura architektonicznego GK-Atelier, specjalistą w projektowaniu bibliotek. Absolwent polskich i zagranicznych uczelni: Politechniki Białostockiej, Wydziału Architektury i Urbanistyki, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Escuela de Arquitectura, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gościnnie wykładał m.in. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Laureat i juror konkursów architektonicznych. Inspiracji do projektów poszukuje w naturze, muzyce oraz najbliższym otoczeniu.

Duży wpływ na jego twórczość, jak i samo podejście do projektowania mają doświadczenia zdobyte na zagranicznej uczelni oraz przy projektach międzynarodowych. Propagator idei zrównoważonego rozwoju. Za nowatorskie projekty lubelskich bibliotek - Bioteki (Filii nr 6 i 27 MBP) oraz Biblioteki na Poziomie (Filii nr 40 MBP), a także bogaty dorobek i wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury został odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublin.