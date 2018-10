Nie żyje trzech mężczyzn, którzy byli w samochodzie, gdy uderzył on w drzewo pod Nasutowem w powiecie białogardzkim - informuje rzecznik zachodniopomorskiej PSP.

Zdj. ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

Do wypadku drogowego doszło ok. godz. 5 rano, we wtorek.

Jak poinformował PAP rzecznik zachodniopomorskiej PSP Tomasz Kubiak, samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku wypadku zginęli jadący w aucie trzech mężczyźni.

Na miejscu są trzy zastępy straży pożarnej, które pomagały wyciągać ofiary wypadku zakleszczone w aucie. Jest też policja, która pod nadzorem prokuratora będzie wyjaśniać okoliczności zdarzenia.