43-letni mieszkaniec Andrychowa, który usiłował zabić swego brata, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Wadowicki sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące – podał w poniedziałek rzecznik małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Do dramatycznych zdarzeń doszło w piątek w jednym z mieszkań w Andrychowie. Podczas kłótni 43-latek zadał kilka ciosów nożem w klatę piersiową i brzuch młodszemu o 3 lata bratu. 40-letni mężczyzna z obrażeniami ciała został przewieziony do wadowickiego szpitala - powiedział Gleń.



Starszy z braci uciekł, ale został szybko odnaleziony i zatrzymany. Był nietrzeźwy.



Sebastian Gleń poinformował, że aresztowanemu mężczyźnie grozi do 25 lat więzienia, a nawet dożywocie.