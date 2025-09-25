Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie wyjaśniać udział szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza w zastrzeżonym spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego - poinformował w Sejmie rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych, dlatego też ABW zbada, jaka klauzula była nadana posiedzeniu, które odbyło się 11 września, i czy osoby, które były jego uczestnikami, miały dostęp do informacji niejawnych.

Sławomir Cenckiewicz / Leszek Szymański / PAP

ABW, jako instytucja odpowiadająca w państwie za ochronę tajemnic, wystąpiła o informacje w tej sprawie do pionu informacji niejawnych.

Ważne jest w tym momencie, jaka klauzula była nadana posiedzeniu, jakie tematy były tam poruszane i czy osoby, które były na tym spotkaniu, miały dostęp do informacji niejawnych i odpowiednie przeszkolenie - tłumaczył rzecznik MSWIA Jacek Dobrzyński.

W poniedziałek również minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, pytany o tę sprawę, przypomniał, że prawo łamie ten, który zapoznaje się z tajnymi dokumentami bez dopuszczenia do tajemnic, ale także ten, który je takiej osobie udostępnia.

Dlaczego Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych?

W lipcu 2024 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego cofnęła Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do dokumentów niejawnych. Sprawa po skardze Cenckiewicza trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w czerwcu 2025 r. tę decyzję SKW uchylił.

5 sierpnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne od wyroków WSA. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz we wrześniu stwierdził, że Cenckiewicz w związku z czerwcowym postanowieniem warszawskiego sądu ma ważne poświadczenie bezpieczeństwa do wszystkich informacji niejawnych i zadeklarował, że jest to oficjalne stanowisko Kancelarii Prezydenta.

W maju 2025 roku Cenckiewicz usłyszał zarzuty prokuratorskie, m.in. o przekroczenie uprawnień przy współpracy z byłym szefem MON Mariuszem Błaszczakiem w sprawie odtajnienia dokumentów wojskowych - w tym planu operacyjnego "WARTA" - na potrzeby kampanii wyborczej.