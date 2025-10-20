"Zarówno SKW jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego stoją na stanowisku, że (…) szef BBN nie posiada dostępu do informacji niejawnych" - tak rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński skomentował informacje „Rzeczpospolitej” dotyczące cofnięcia Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenia bezpieczeństwa.

Sławomir Cenckiewicz / Darek Delmanowicz / PAP

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych odniósł się do publikacji "Rzeczpospolitej" na temat utraty dostępu do informacji niejawnych przez Sławomira Cenckiewicza.

Dobrzyński podkreślił, że rzetelne wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego jest kluczowe w procedurze dostępu do informacji niejawnych.

SKW odebrała Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa w 2021 roku, twierdząc, że zataił przyjmowanie leków działających na ośrodkowy układ nerwowy.

Sąd uznał, że obecny szef BBN nie zataił informacji, bo żaden z przepisanych mu leków nie był substancją psychotropową.

Premier złożył kasację od wyroku sądu I instancji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński we wpisie na portalu X odniósł się do publikacji "Rzeczpospolitej". Gazeta podała, że Sławomir Cenckiewicz pominął w ankiecie, że zostały mu przepisane leki mające działać na ośrodkowy układ nerwowy. Miało to być przyczyną cofnięcia mu przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego poświadczenia bezpieczeństwa z 2021 r. dotyczącego dostępu do wszystkich klauzul informacji niejawnych.

Sąd ocenił jednak, że obecny szef BBN niczego nie zataił, bo żaden z przepisanych mu leków nie był "substancją psychotropową".

"Odnosząc się do nieprecyzyjnych informacji ukazujących się w mediach, dotyczących utraty dostępu do informacji niejawnych Sławomira Cenckiewicza, informuję, że zarówno SKW jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego stoją na stanowisku, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem obecny szef BBN nie posiada dostępu do informacji niejawnych" - napisał Dobrzyński.

"Niewskazane i przedwczesne"

Przypomniał, że premier jako organ odwoławczy nie zgodził się z argumentacją i ocenami dokonanymi przez sąd I instancji i wniósł od tych wyroków skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.



Podkreślił, że uzasadnienia wyżej wymienionych wyroków nie mają charakteru publicznego ani też nie zostały opublikowane w całości przez Cenckiewicza lub jego pełnomocnika, a zatem odnoszenie się do zawartych w nich stwierdzeń w sposób szczegółowy do czasu rozpatrzenia sprawy przez NSA należy uznać za niewskazane i przedwczesne.



Zauważył, że warunkiem poprawnie przeprowadzonej procedury dopuszczenia do informacji niejawnych jest rzetelne i zgodne z prawdą wypełnienie przez osobę sprawdzaną ankiety bezpieczeństwa osobowego.



Dodał, że rozstrzygnięcie wątpliwości i wyjaśnienie okoliczności w postaci zdarzeń i sytuacji, które mogą wpływać na dawanie rękojmi zachowania tajemnicy, jest częścią postępowania sprawdzającego prowadzonego przez ABW lub SKW.



"Świadome zatajenie lub pominięcie przez osobę sprawdzaną w ankiecie bezpieczeństwa osobowego lub w toku postępowania sprawdzającego faktów lub zdarzeń stanowi przesłankę do niewydania poświadczenia bezpieczeństwa. Na pytania zawarte w ankiecie należy odpowiedzieć rzetelnie, zgodnie z prawdą, a dylematami podzielić się z osobą prowadzącą postępowanie sprawdzające" - podkreślił Dobrzyński.

Zaznaczył, że oprócz złożenia do NSA skargi kasacyjnej Sławomir Cenckiewicz został objęty złożonym do sądu przez prokuraturę aktem oskarżenia, co zgodnie z ustawą o dostępie do informacji niejawnych jest kolejną bardzo ważną przesłanką do utraty certyfikatu bezpieczeństwa.

Dlaczego Cenckiewicz stracił dostęp do informacji niejawnych?

W kontrolnym postępowaniu sprawdzającym wszczętym wobec Cenckiewicza SKW badała, czy są wątpliwości dotyczące m.in. "uzależnienia od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych". Analizując ten wątek, SKW - jak wynika z ustaleń "Rzeczpospolitej" - uznała, że historyk zataił przyjmowanie leku działającego na ośrodkowy układ nerwowy.



Gazeta opisała, że Sławomir Cenckiewicz w 2020 r. dwukrotnie skorzystał z konsultacji lekarza specjalisty i w ciągu kilku miesięcy wykupił pięć recept na dwa leki mające działać na ośrodkowy układ nerwowy, przepisane mu przez lekarza. Przy drugiej wizycie lekarz wypisał mu większą ilość jednego z medykamentów - z zapasem na cztery miesiące. Na tej podstawie SKW uznała, że profesor leczył się przez prawie osiem miesięcy.



Kontrwywiad ocenił, że Sławomir Cenckiewicz w ankiecie bezpieczeństwa osobowego z 2021 r. podał nieprawdę - celowo zataił odbyte konsultacje u specjalisty i zaprzeczył, by zażywał w przeszłości "środek odurzający lub substancję psychotropową".



SKW uruchomiła kontrolne postępowanie sprawdzające w 2024 r. mimo posiadanego przez Cenckiewicza poświadczenia wydanego w 2021 roku. SKW odebrała mu poświadczenia bezpieczeństwa do wszystkich posiadanych przez niego poziomów: "ściśle tajne", "tajne" i "poufne" - oraz dostęp do informacji niejawnych międzynarodowych w trzech systemach: NATO, UE i Europejskiej Agencji Kosmicznej.



Uznano, że skoro zażywał leki działające na ośrodkowy układ nerwowy i bywał u specjalisty, to powinien podać to w ankiecie.

Stanowisko sądu

Gazeta poinformowała, że sąd uznał, że dolegliwość, z powodu której Sławomir Cenckiewicz udał się do specjalisty, nie ogranicza sprawności umysłowej i nie zakłóca psychiki. Sąd potwierdził także, że żaden z dwóch przepisanych skarżącemu leków nie jest substancją psychotropową, a podciąganie pod tę kategorię leków działających na ośrodkowy układ nerwowy jest sprzeczne z pytaniem ankiety, w której chodzi o ustalenie wątpliwości dotyczących uzależnienia od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.



Sąd uznał, że Sławomir Cenckiewicz nie wprowadził SKW w błąd, bo w ankiecie bezpieczeństwa odpowiedział zgodnie z prawdą, że substancji psychotropowych nie zażywał.



Wyrok jest nieprawomocny. Premier złożył kasację do NSA. Nie wyznaczono jeszcze składu orzekającego ani terminu jej rozpoznania - podała gazeta.