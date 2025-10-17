Przydacz: O co ta cała wielka inba

Do sprawy odniósł się również szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. W rozmowie z Polsat News stwierdził, że "wszystko jest jasne" i nie widzi w tej kwestii żadnej tajemnicy. Dziwię się, że prokurator, teoretycznie osoba w miarę wykształcona i obyta w przepisach prawa, nie zna przepisów rozporządzenia - powiedział Przydacz.

Dodał również, że "nie rozumie, o co ta cała wielka inba". A tym bardziej nie rozumiem, że dziennikarze i prokuratorzy nieprzychylni tej władzy zadają pytania o rzeczy oczywiste.

Kontrowersje wokół wynagrodzeń w Kancelarii Prezydenta RP wywołał wspomniany artykuł "Dziennika Gazety Prawnej". Podano w nim, że instytucja odmówiła ujawnienia szczegółowych informacji dotyczących zarobków swoich ministrów i najbliższych współpracowników prezydenta.

W odpowiedzi na publikację kancelaria wydała komunikat, w którym podkreślono, że "prezydenccy ministrowie zarabiają tyle samo, co rządowi, a szef Kancelarii Prezydenta RP podobnie jak szef Kancelarii Sejmu".

Mimo tych wyjaśnień sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej, szczególnie w kontekście jawności życia publicznego i dostępu do informacji o wynagrodzeniach osób pełniących funkcje publiczne.

Karol Nawrocki "nie wyraża zgody" na ujawnienie oświadczenia majątkowego

Karol Nawrocki, choć złożył oświadczenie majątkowe u Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, nie wyraził zgody na jego publikację.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki nie złożył oświadczenia o wyrażeniu zgody na ujawnienie oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2024" - przekazało biuro prasowe Sądu Najwyższego portalowi gazeta.pl.

Ostatni dokument stwierdzający stan majątku obecnego prezydenta pochodzi sprzed pięciu lat. Karol Nawrocki jako prezydent oświadczenia ujawniać nie musi, w przeciwieństwie do posłów czy senatorów.