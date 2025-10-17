Sławomir Cenckiewicz ujawnił wysokość swoich zarobków w Kancelarii Prezydenta RP. To odpowiedź na publikację "Dziennika Gazety Prawnej" i słowa prokurator Ewy Wrzosek, która zwróciła się do współpracowników szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z pytaniami o ich zarobki.
- Sławomir Cenckiewicz ujawnił, że jego wrześniowa pensja wyniosła 9856,75 zł.
- Marcin Przydacz skomentował, że "wszystko jest jasne, nie ma tutaj żadnej tajemnicy".
- Z kolei prezydent Karol Nawrocki, choć złożył oświadczenie majątkowe u Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, nie wyraził zgody na jego publikację.
- Więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl.
Nie cichną komentarze po publikacji "Dziennika Gazety Prawnej", który poinformował, że Kancelaria Prezydenta RP odmówiła ujawnienia wysokości wynagrodzeń swoich najważniejszych pracowników. W ślad za tym prokurator Ewa Wrzosek publicznie zwróciła się do współpracowników szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Karola Nawrockiego z pytaniami o ich zarobki.
Na jej wpis w mediach społecznościowych zareagował Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W odpowiedzi ujawnił dokładną wysokość swojego wynagrodzenia.
"Mimo że wszystko jest dostępne i pisał o tym m.in. Rafał Leśkiewicz (rzecznik prezydenta - przyp. RMF FM), to moja ostatnia pensja za wrzesień to 9856,75 zł. Jak się zwiększy lub zmniejszy, to dam znać!" - napisał Cenckiewicz.