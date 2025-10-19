Prezydent Karol Nawrocki nie zgodzi się, żeby poprzez nowe rozwiązania budować alternatywę dla małżeństwa - oświadczył szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. W piątek PSL i Lewica przedstawiły projekt ws. statusu osoby najbliższej w związku. Projekt ten reguluje m.in. kwestie stosunków majątkowych, prawa do mieszkania i alimentów oraz dostępu do informacji medycznej.
Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker w niedzielnym wpisie na portalu X, zwrócił uwagę, że Karol Nawrocki w trakcie kampanii prezydenckiej przedstawiał "jasny pogląd" na sprawę uregulowania statusu osoby najbliższej i fundamentem dyskusji nad takim projektem musi być to, że "małżeństwo i rodzina znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej".
"Prezydent nie zgodzi się, żeby poprzez nowe rozwiązania budować alternatywę dla małżeństwa, nadając instytucji osoby najbliższej cechy przynależne w Polsce wyłącznie małżeństwom. Musi to zostać wzięte pod uwagę przez autorów i promotorów projektu" - przekazał szef gabinetu prezydenta.