Banki apelują o przygotowanie się na sytuacje kryzysowe, takie jak przerwy w dostępie do usług elektronicznych. Coraz częściej mówi się o zagrożeniu cyberatakami oraz tzw. blackoutach, które mogą sparaliżować nie tylko transport czy komunikację, ale również systemy bankowe. Najlepszym przykładem jest niedawna sytuacja w Hiszpanii.

Polacy powinni mieć pod ręką gotówkę na wypadek awarii systemów bankowych - apelują eksperci / Shutterstock

Blackout w Hiszpanii pokazał, jak szybko awaria może sparaliżować życie - bez prądu nie działały bankomaty, płatności i komunikacja.

Eksperci w Polsce sugerują, by mieć od 500 do 1000 zł gotówki na wypadek awarii systemów bankowych.

Limity bankomatów: np. Euronet - 800 zł, Planet Cash - 1000 zł, a w PKO BP dzienny limit sięga 20 tys. zł.

Kilka tygodni temu w Hiszpanii doszło do poważnej awarii infrastruktury. Przestały działać pociągi, metro, internet, a także bankomaty. Bez gotówki w ręku nie dało się zrobić nawet podstawowych zakupów. Do nielicznych działających urządzeń ustawiały się ogromne kolejki, a wielu obywateli zostało bez dostępu do własnych pieniędzy. Zdarzenie to stało się przestrogą dla reszty Europy - również dla Polski.

W odpowiedzi na rosnące ryzyko cyberzagrożeń banki w Holandii i Szwecji zaapelowały do obywateli o zabezpieczenie się na wypadek awarii systemów płatniczych. Holendrzy rekomendują posiadanie 200-500 euro w gotówce, natomiast szwedzkie władze sugerują, by mieć przy sobie co najmniej 170 euro - kwotę wystarczającą na pokrycie tygodniowych wydatków na żywność i najpotrzebniejsze zakupy.

Polska bez oficjalnych zaleceń, ale eksperci doradzają

Narodowy Bank Polski, jak dotąd, nie wydał oficjalnych zaleceń w tej sprawie. Jednak eksperci rynku finansowego podkreślają, że również Polacy powinni mieć pod ręką gotówkę na wypadek awarii systemów bankowych. Sugerowana kwota to od 500 do 1000 zł na gospodarstwo domowe, w zależności od liczby domowników.

Planując zabezpieczenie gotówkowe, warto pamiętać o obowiązujących limitach wypłat z bankomatów:

Euronet - 800 zł na jednorazową transakcję

Planet Cash - 1000 zł

PKO BP - dzienny limit do 20 tys. zł, z możliwością indywidualnego ustawienia w bankowości internetowej

W sytuacjach kryzysowych lub masowego wypłacania gotówki bankomaty mogą szybko się opróżnić lub zostać czasowo wyłączone. Dlatego lepiej nie czekać na ostatnią chwilę.

Eksperci przypominają: gotówka w domu to nie przejaw braku zaufania do banków, lecz element odpowiedzialnego planowania kryzysowego. W razie nagłych zdarzeń - takich jak awarie, ataki hakerskie czy przerwy w dostawie prądu - może okazać się nieoceniona.

Przygotuj się zawczasu. Zabezpieczenie niewielkiej kwoty może okazać się kluczowe w sytuacji, gdy technologia zawiedzie.