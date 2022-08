W wypadku autokaru, do którego doszło w sobotę rano na autostradzie A4 na północ od Zagrzebia, zginęło 12 osób, 32 zostały ranne. Stan 19 z nich lekarze określają jako ciężki. Wczoraj wieczorem 4 osoby wróciły do Polski razem z rządową delegacją. Autobusem podróżowali polscy pielgrzymi do położnego w Bośni i Hercegowinie Medjugorie.

Polski autokar wypadł z drogi i uderzył w betonowy przepust / Matija Habljak/PIXSELL / PAP W chorwackich szpitalach pozostaje 28 poszkodowanych w wypadku Polaków. Stan 19 z nich jest ciężki, Wielu jeszcze wczoraj było operowanych. Do Szpitala Uniwersyteckiego w Zagrzebiu trafiło 6 osób ze złamaniami nóg, żeber i urazami głowy. Lekarze pozwolili wczoraj na opuszczenie placówek medycznych przez 4 osoby, które w sobotę wieczorem, wraz z polską rządową delegacją, wróciły do kraju. Zobacz również: ​Ekspert o wypadku pielgrzymów do Medjugorie: Ci, którzy przeżyli, mieli dużo szczęścia MSZ uruchomiło infolinię Ambasada RP w Zagrzebiu uruchomiła infolinię + 385 148 99 414, pod którą członkowie rodzin ofiar wypadku autokaru w Chorwacji mogą uzyskać informacje - podało w sobotę Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na konferencji w Zagrzebiu wiceszef dyplomacji Marcin Przydacz apelował, aby nie blokować infolinii i pozostawić ją do dyspozycji rodzinom pielgrzymów podróżujących do Medjugorie. Chcemy jak najszybciej, jak najbardziej precyzyjne informacje przekazywać Polakom. Prośba do wszystkich naszych rodaków, aby pozostawić tę infolinię przede wszystkim dla rodzin pielgrzymów, którzy pielgrzymowali z Warszawy, z Częstochowy, w kierunku Medjugorie. Musimy mieć świadomość, że w Chorwacji znajdują się dzisiaj tysiące polskich turystów. Infolinię pozostawmy rodzinom pielgrzymów - mówił wiceszef MSZ. Miejsce wypadku polskiego autokaru / Anna Zakrzewska / RMF FM Pomoc dla rodzin poszkodowanych pielgrzymów Przydacz podkreślił zaangażowanie Chorwatów w pomoc poszkodowanym ich rodzinom. Chorwackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło ofertę przyjęcia rodzin osób poszkodowanych, które chciałyby przyjechać do Chorwacji. Osoby, które chciałyby skorzystać z takiej możliwości, powinny się najpierw skontaktować z polską ambasadą. Zobacz również: Minuty przed katastrofą polskiego autokaru. Kamery uchwyciły pojazd Ona następnie skontaktuje z chorwackimi gospodarzami, którzy oferują pomóc w zakresie akomodacji, w zakresie zakwaterowania. Chcielibyśmy, aby bliscy poszkodowanych mieli z nimi kontakt - przekazał Marcin Przydacz. Swoją pomoc zadeklarował również Caritas archidiecezji zagrzebskiej. Rodziny ofiar wypadku mogą skorzystać z zakwaterowania w obiektach organizacji - podała chorwacka agencja Hina, powołując się na decyzję kardynała Josipa Bozanicia.



Tragedia, do której dzisiejszego ranka doszło na drodze w pobliżu Brezniczkog Huma, wywołuje w nas ogromne współczucie i chęć niesienia pomocy ofiarom wypadku i ich rodzinom - napisano w komunikacie archidiecezji.



Zagrzebska Caritas wyraziła chęć udostępnienia lokali w swoich obiektach w stolicy Chorwacji oraz zaapelowała o pomoc do znających język polski wolontariuszy, którzy mogliby pośredniczyć w komunikacji z przybywającymi członkami rodzin ofiar wypadku.



Chętnych do skorzystania z pomocy Caritas poproszono o kontakt na e-mail: czn@czn.hr lub numer: 099 2391 607. Katastrofa polskiego autobusu w Chorwacji W wypadku autokaru, do którego doszło w sobotę rano na autostradzie A4 na północ od Zagrzebia, zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne, z których 19 jest w stanie ciężkim. Wszystkie ofiary wypadku to obywatele polscy, którzy zmierzali do położonego w Bośni i Hercegowinie sanktuarium w Medjugorie. Rannych umieszczono w szpitalach w Zagrzebiu, Varażdinie i Czakovcu. Najważniejsze informacje z sobotniej katastrofy polskiego autokaru znajdziecie w naszej >>>RELACJI<<<

