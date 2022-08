"To było jak zderzenie ze ścianą i dlatego wypadek jest tak poważny" - zauważa ekspert ds. ruchu drogowego Łukasz Kucharski, z którym rozmawiała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. W wypadku polskiego autokaru, którym podróżowali pielgrzymi do Medjugorie zginęło aż 12 osób, a ponad 30 pasażerów jest rannych, w tym wielu ciężko.

Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji / IVAN AGNEZOVIC / PAP/EPA

Odcinek drogi, na którym doszło do wypadku, nie wydaje się groźny. Mimo to, w katastrofie zginęło aż 12 osób, a ponad 30 zostało rannych.

Polski autokar wypadł z drogi na łuku jezdni i wpadł w betonowy przepust. Doprowadziło to do zmiażdżenia przedniej części pojazdu.

Nieszczęśliwość tego wypadku polega na tym, że kierowca trafił na betonowy przepust i rów. Prędkość autostradowa, rzędu 100 km/h, jest miażdżąca w takiej sytuacji - zauważa ekspert Łukasz Kucharski.

Prędkość i betonowa przeszkoda równa się tragedia - tak wstępnie to, co wydarzyło się na autostradzie w Chorwacji, ocenia Kucharski.

To nie było zwykłe wypadnięcie z drogi, tylko zderzenie się z betonową ścianą. Uczestnicy, którzy przetrwali, mieli bardzo dużo szczęścia - dodaje ekspert.

Dostęp do poszkodowanych był utrudniony przez zmiażdżenie przedniej części autokaru. Utrudniło to służbom dostęp do poszkodowanych i przyczyniło się do wzrostu liczby ofiar śmiertelnych.

W takiej sytuacji liczy się każda sekunda. Widać, że samochód leży głęboko w przepuście, co utrudnia służbom dostęp - mówi Kucharski.