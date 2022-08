Do tragicznego wypadku polskiego autobusu doszło na chorwackiej autostradzie A4. Autokarem podróżowały 43 osoby. Jak potwierdził polski MSZ, zginęło 12 osób, pozostałe są ranne. Wszystkie ofiary to obywatele Polski. Ze wstępnych ustaleń chorwackich służb wynika, że najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy. MSZ: ambasada RP w Zagrzebiu uruchomiła infolinię + 385 148 99 414, pod którą członkowie rodzin ofiar wypadku autokaru w Chorwacji mogą uzyskać informacje. "Jeśli są rodziny poszkodowanych leżących w szpitalach w Chorwacji, które chciałyby przyjechać do Chorwacji, prośba jest o kontakt z naszą ambasadą, która następnie skontaktuje z chorwackimi gospodarzami, którzy zapewniają tutaj wsparcie w zakresie akomodacji, zakwaterowania" - przekazał wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji / Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL / PAP

19:37

Tak obecnie wygląda miejsce, w którym doszło do wypadku polskiego autokaru.

/ RMF FM

/ RMF FM

/ RMF FM

19:12

Konferencję prasową przedstawicieli rządów Polski i Chorwacji podsumowaliśmy w artykule:

18:26

Chorwackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło ofertę przyjęcia rodzin osób poszkodowanych, które chciałyby przyjechać do Chorwacji. W takim przypadku jest prośba o kontakt z polską ambasadą, która następnie skontaktuje z chorwackimi gospodarzami, którzy oferują pomóc w zakresie akomodacji, w zakresie zakwaterowania. Chcielibyśmy aby bliscy poszkodowanych mieli z nimi kontakt - przekazał Marcin Przydacz.

18:10

Chciałem zapewnić wszystkich państwa, że pacjenci, którzy doznali obrażeń są pod świetną opieką. Bardzo chciałbym podziękować panu ministrowi i całemu rządowi Chorwacji, bo wiem, że w sprawę zapewnienia opieki byli zaangażowani pan premier, pan wicepremier a także minister zdrowia, który odwiedził wszystkie szpitale, w których są pacjenci- powiedział podczas konferencji Niedzielski.

18:04

"Trudno powiedzieć, co poczułem, gdy dowiedziałem się o wypadku. Miałem być w tym autokarze" - mówi współorganizator pielgrzymki do Medjugorie, z którym rozmawiał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Jarosław Miłkowski z organizacji religijnej "U Brata Józefa" od 9 lat planuje podobne wyjazdy.

Zachęcamy do przeczytania artykułu:

18:01

Misja medyczna podzieliła się na dwie grupy. Jeden zespół pojechał do pacjentów znajdujących się na północy Chorwacji. Tam będzie kompletował ich dokumentacje medyczną, weryfikował czy jest możliwość transportu rannych do Polski, bo jeśli którykolwiek pacjent po ocenie lekarskiej będzie gotowy do transportowania, to jeszcze dziś wieczorem wróci do kraju - podkreślił Niedzielski.

17:57

Rozpoczęła się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Wyrazy współczucia dla rodzin ofiar - mówił Niedzielski.

Szef resortu zdrowia podał, że w autokarze znajdowały się 44 osoby, w tym dwaj kierowcy. 11 osób zginęło na miejscu, jedna z osób zmarła po przewiezieniu do szpitala.

32 osoby ranne zostały rozlokowane w pięciu szpitalach. Dwie to placówki na północy kraju, trzy są tutaj w Zagrzebiu. Niestety z tych 32 osób 19 jest w stanie ciężkim, pozostałe osoby to stan średni - podkreślił Niedzielski.

17:51

Minister spraw zagranicznych Słowacji Ivan Korczok złożył kondolencje w związku z sobotnim wypadkiem autokaru wiozącego polskich pielgrzymów przez Chorwację do położonego w Bośni i Hercegowinie sanktuarium w Medjugorje.

"Jest mi niezwykle przykro z powodu tragicznego wypadku autokaru wiozącego przez Chorwację polskich pielgrzymów. Moje myśli i szczere kondolencje kieruję do wszystkich, którzy stracili ukochanych. Życzę wszystkim poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia" - napisał na Twitterze słowacki minister.

17:30

Chorwacki dziennik "Jutarnji list" opublikował nagranie z monitoringu, na którym widać polski autokar siedem minut przed wypadkiem, w którym zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne. Kamery uchwyciły pojazd na węźle Breznicki Hum.

16:49

Adam Niedzielski i Marcin Przydacz udają się do jednego ze szpitali, w którym przebywają poszkodowani polscy pielgrzymi. Tam ma odbyć się konferencja prasowa, w której udział weźmie także chorwacki minister zdrowia. Wciąż nie wiadomo czy minister zdrowia wybierze się także na miejsce wypadku.

16:14

W Zagrzebiu wylądował już samolot z polskim Zespołem Pomocy Medycznej i ministrem Adamem Niedzielskim oraz wiceszefem MSZ Marcinem Przydaczem. Na miejscu jest tażke dziennikarka RMF FM Anna Zakrzewska.

16:11

Chorwacki minister zdrowia podał kolejne informacje dotyczące obrażeń, jakie odnieśli polscy pielgrzymi w katastrofie autokaru. Minister Vili Berosz poinformował, że ogółem 19 pacjentów z Polski znajduje się w stanie ciężkim, a 13 doznało lżejszych obrażeń.

"W szpitalu ogólnym w Varażdinie umieszczono 11 rannych, z których pięciu z ciężkimi obrażeniami trafiło na oddział intensywnej terapii" - powiedział Berosz.

"W Szpitalu Uniwersyteckim w Zagrzebiu znajduje się sześciu pacjentów. Jedna z przebywających tam kobiet przechodzi właśnie operację, która może potrwać naprawdę długo, gdyż kobieta doznała poważnych, zagrażających życiu obrażeń" - poinformował chorwacki minister.

"W Szpitalu Sióstr Miłosierdzia w Zagrzebiu przebywa z kolei ośmiu pacjentów, z których czterech jest w stanie ciężkim, a dwóch na sali operacyjnej. W Szpitalu Klinicznym Dubrava w Zagrzebiu umieszczono sześciu pacjentów: dwóch mężczyzn i cztery kobiety. Wszyscy są w stanie ciężkim, trwają dwie operacje" - dodał Berosz.

Polityk zapewnił, że już rano "na nogi postawiono" system opieki zdrowotnej Chorwacji, który udziela poszkodowanym Polakom także wsparcia psychologicznego.

15:55

Chorwackie służby rozpoczęły akcję podnoszenia wraku polskiego autokaru, który rano rozbił się na autostradzie w okolicach Zagrzebia. Usuwanie rozbitego pojazdu, to koniec akcji na autostradzie.

Po podniesieniu szczątków autokaru będzie całkowita pewność, czy z miejsca katastrofy udało się zabrać wszystkich poszkodowanych i wszystkie ofiary. Za kilka godzin z lekarzami opiekującymi się rannymi spotkają się polscy medycy, którzy teraz lecą do Zagrzebia. Na polecenie polskich władz ustalą scenariusz transportu poszkodowanych do kraju. Jest plan, by ranni jak najszybciej wrócili do Polski.

Wszystko zależy jednak - jak usłyszał reporter RMF FM Krzysztof Zasada - od stanu zdrowia tych osób.

15:43

W chorwackich szpitalach trwają operacje kilku polskich pielgrzymów najciężej rannych w porannej katastrofie autokaru.

Z lżej rannymi ofiarami tego wypadku udało się już nawiązać kontakt. Niestety, wielu spośród rannych jest rannych ciężko. W tej chwili skupiamy się na monitorowaniu ich stanu zdrowia i na pomaganiu służbom chorwackim w ratowaniu ich życia - przyznał rzecznik resortu spraw zagranicznych Łukasz Jasina.

15:20

Przebywający w Chorwacji polscy policjanci przyjechali na miejsce sobotniego wypadku autokaru wiozącego do Medjugorje polskich pielgrzymów - poinformowało chorwackie MSW. Funkcjonariusze przebywają w Chorwacji w ramach projektu "Bezpieczny turystyczny kierunek".

Policjanci są już w Varażdinie na północy kraju, gdzie pomagają chorwackim funkcjonariuszom w komunikacji z poszkodowanymi w wypadku polskimi pielgrzymami - podano w oświadczeniu resortu spraw wewnętrznych.

14:51

Zmiażdżony autobus jest usuwany z miejsca wypadku - poinformowała dziennikarka portalu vijesti.hrt.hr Ivica Grudiček.

14:41

Chorwackie drogi, chociaż nowoczesne, są niebezpieczne, gdy już dojdzie do wypadku. Wynika to ze specyfiki terenu - wyjaśnia w rozmowie z RMF MF ekspert ds. ruchu drogowego Łukasz Kucharski.

Chorwacja to liczne skalne podłoża. W trakcie wypadku autokar wywraca się bokiem i szoruje po skalistej powierzchni. Skały rozrywają poszycie autokaru, szyby dosłownie fruwają w środku. Można to porównać do wrzucenia granatu do środka - mówił Kucharski.

14:19

Rzecznik KGP przekazał, że "Polacy przebywają już w pięciu szpitalach". Tam właśnie kierowani są nasi policjanci, aby pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia w rozmowach z poszkodowanymi, tak aby nie było bariery językowej, aby stronie chorwackiej można było przekazywać to, jak na bieżąco przekazują informacje nasi obywatele - powiedział.

Według Ciarki, obecnie policjanci "rozmawiają z tymi poszkodowanymi, których stan na to pozwala". Bo też pamiętajmy, że najważniejsze jest udzielenie pomocy lekarskiej. Możemy prowadzić rozmowy tylko z tymi osobami, których stan na to pozwala. Takie rozmowy już są prowadzone przynajmniej w tych szpitalach, do których zostali dowiezieni poszkodowani najszybciej z miejsca zdarzenia - zaznaczył.

14:16

W rozmowie z TVN24 rzecznik Komendy Głównej Policji przekazał, że w Chorwacji na miejscu wypadku polskiego autokaru jest 12 polskich policjantów. Oni przebywają tam w związku ze zwiększonym ruchem turystycznym obywateli Polski, jaki mamy co roku w okresie wakacyjnym. Decyzją Komendanta Głównego Policji zostali teraz skierowani do dyspozycji służb chorwackich, aby udzielać wszelkiej możliwej pomocy zarówno polskim obywatelom, jak i służbom chorwackim w wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia - wyjaśnił Ciarka.

Dodał, że w międzyczasie polscy policjanci ustalili "dane przewoźnika, organizatora i pełną listę osób, które wyjeżdżały z Polski do Chorwacji". Te dane zostały przekazane stronie chorwackiej. To są bardzo ważne informacje by m.in. ustalić, czy te osoby znajdują się w szpitalach i jaki jest ich stan - zwrócił uwagę Ciarka.

14:03

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo ws. wypadku polskiego autokaru w Chorwacji. Dochodzenie dotyczy sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, w której zginęło 12 osób.

13:56

Wyrazy współczucia dla rodzin i przyjaciół ofiar. Łączę się z Państwem w modlitwie - napisał na Twitterze ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski po wypadku polskiego autokaru w Chorwacji.

13:35

32 osoby ranne w wypadku autokaru w Chorwacji znajdują się w pięciu szpitalach, w tym w trzech w Zagrzebiu, część z nich jest w stanie ciężkim. Są też takie osoby, które są w stanie komunikatywnym - poinformował wiceszef MSZ Marcin Przydacz, który jeszcze dzisiaj uda się na miejsce.

Podczas briefingu pod siedzibą MSZ wiceminister Przydacz poinformował, że autokarem, którym pielgrzymi jechali z Polski do Medziugorje, podróżowały 44 osoby - w tym dwóch kierowców.

Według informacji, które posiadł nasz konsul będący już tam na miejscu, 11 osób niestety zmarło na miejscu na skutek tego wypadku, dwunasta osoba zmarła po przewiezieniu już do szpitala - przekazał. Poinformował, że "pozostałe 32 osoby znajdują się w kilku różnych, chorwackich szpitalach - w trzech różnych szpitalach w Zagrzebiu, w miejscowości Cakovec i w miejscowości Varażdin, gdzie miał miejsce wypadek".

13:26

Zależy nam, by wszyscy poszkodowani w katastrofie polskiego autokaru w Chorwacji jak najszybciej wrócili do kraju - mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak dodał, do Chorwacji udał się zespół pomocy humanitarno-medycznej.

Lekarze, ratownicy medyczni, psychologowie. Psychologowie obejmą pomocą osoby poszkodowane, pozostali będą przygotowywać transport najlżej rannych osób do Polski. Będziemy chcieli, żeby wszyscy jak najszybciej trafili do Polski. Przede wszystkim trzeba zadbać o bezpieczeństwo poszkodowanych. Część osób to niestety osoby ciężko ranne i oni z pewnością będą musieli dłużej zostać w Chorwacji - mówił Dworczyk.

13:06

"W polskim autobusie jechały 43 osoby, możliwe, że ktoś jest uwięziony pod autobusem, czekamy na pełną listę pasażerów" - oświadczył na konferencji prasowej w mieście Varażdin chorwacki wicepremier i minister spraw wewnętrznych Davor Bożinović. W wypadku zginęło 12 osób.

12:54

Do rannych w wypadku polskiego autokaru w Chorwacji dotarli już polski konsul i wicekonsul, którzy pojechali na miejsce. Z lżej rannymi udało się nawiązać kontakt, ale wiele osób jest ciężko rannych - powiedział dziennikarzom rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

Prawdopodobnie za kilka godzin - dodał rzecznik MSZ - dotrze na miejsce szersza delegacja z m.in. psychologami pod przewodnictwem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

12:41

Autobus, który uległ wypadkowi w Chorwacji był zarejestrowany w Polsce i posiadał wszystkie wymagane prawem przeglądy - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. W wypadku autokaru, którym podróżowały 44 osoby zginęło 12 osób.

Pojazd został wyprodukowany w 2011 r., był zarejestrowany w Polsce i posiadał wszystkie wymagane prawem przeglądy, badanie techniczne zostało wykonane w czerwcu br. i było ważne do 13 grudnia 2022 r. - poinformował resort infrastruktury w komunikacie zamieszczonym na Twitterze.

12:38

Diecezja włocławska poinformowała, że wśród ofiar wypadku autokaru w Chorwacji, są osoby z terenu tej diecezji. "Z diecezji włocławskiej w feralnym autokarze znajdowało się 10-12 osób. Nie wszyscy przeżyli wypadek" - podała kuria na stronie internetowej.



12:36

12:34

Relacja chorwackich mediów z miejsca wypadku.

12:31

Na miejsce przybył zastępca prokuratora okręgowego w Varaždinie i we współpracy z policjantami prowadzi śledztwo.

Jak poinformowała policja, ruch na odcinku autostrady w kierunku Zagrzebia, od węzła Breznički Hum do węzła Komin, odbywa się na jednym pasie.

12:29

Uczestnicy pielgrzymki to mieszkańcy wielu regionów Polski. Między innymi z Mazowsza, ale i na przykład z Konina w Wielkopolsce. W autobusie było dwóch kierowców. Teraz trwa ustalanie tożsamości ofiar i osób poszkodowanych - mówił rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

12:23

Pielgrzymka organizowane przez warszawskie biuro podróży "U brata Józefa", wyruszyła wczoraj przed południem z Warszawy. Kolejnym przystankiem była Jasna Góra w Częstochowie, gdzie pielgrzymi uczestniczyli w eucharystii. W godzinach nocnych przejechali przez Czechy, Słowację, Węgry, Chorwację. Do Medjugorie mieli dojechać w godzinach wczesnopopołudniowych.

Do Polski mieli wrócić w najbliższy piątek.

W programie pielgrzymki znalazło się m.in. wejście na Górę Podbrdo - Górę Objawień, modlitwa w miejscu objawień Gospy (tzw. niebieskie krzyże), droga krzyżowa na górze Kriżevac z modlitwą przebaczenia, wyjazd do Tihaliny, msza święta na Jasnej Górze na rozpoczęcie i zakończenie wyjazdu.

12:12

Polski autokar, który nad ranem, rozbił koło Zagrzebia w Chorwacji wieczorem wyjechał z Dworca Zachodniego w Warszawie. W katastrofie zginęło 12 osób, ponad 30 jest rannych. Nasi reporterzy Anna Zakrzewska i Krzysztof Zasada zbierają informację na temat tej tragedii.

Autokar należał do firmy przewozowej z Płońska. Według przedstawiciela firmy w pielgrzymce do Medjugorie uczestniczyli mieszkańcy kilku regionów Polski, głównie Mazowsza. Jak zapewniał, pojazd był całkowicie sprawny.

Autokarem jechały 44 osoby - w tym 6 sióstr zakonnych, 3 księży i 2 kierowców. Uczestniczy pielgrzymki, to osoby między innymi z Sokołowa Podlaskiego, Jedlni koło Radomia i Konina. Pielgrzymi wsiedli do autokaru w Warszawie - na dworcu zachodnim. Kolejnym przystankiem była Jasna Góra w Częstochowie.

12:03

Szef ukraińskiego rządu napisał na Twitterze, że "ze smutkiem przyjął dziś wiadomość o tragicznym wypadku polskiego autokaru w Chorwacji, w którym zginęło i zostało rannych wielu osób". "Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinom ofiar oraz całemu Narodowi Polskiemu. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim rannym" - napisał premier Ukrainy Denys Szmyhal.

12:01

W akcji ratowniczej uczestniczyło 16 karetek pogotowia. Pierwsza karetka przybyła na miejsce wypadku o 5.48. Akcja zakończona została o 7.55. Karetki przetransportowały osiemnastu ciężko rannych pasażerów do trzech szpitali w Zagrzebiu.

Mogę potwierdzić, że jedenaście osób zginęło na miejscu, a jedna w trakcie transportu do szpitala. W szpitalu potwierdzono śmierć pacjenta. W sumie udzielono pomocy 43 osobom, a 12 z nich nie przeżyło - mówił chorwacki strażak.

11:55

Polscy policjanci pełniący służbę w Chorwacji zostali skierowani do pomocy służbom chorwackim - poinformowała Policja.

W lipcu i sierpniu kilkunastu polskich policjantów pełni służbę na chorwackim wybrzeżu Adriatyku oraz w bułgarskich kurortach nad Morzem Czarnym.

11:53

Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar wiozący polskich pielgrzymów zjechał z drogi na łuku i uderzył w betonowy przepust. Doprowadziło to do zmiażdżenia przodu pojazdu.

11:51

Zagraniczne media informują o tragicznym wypadku z udziałem polskich pielgrzymów.

11:48

Chorwacja solidaryzuje się z Polską i jej obywatelami w obliczu tragicznego wypadku polskiego autokaru, do jakiego doszło na autostradzie A4 - przekazał w sobotę szef MSZ Chorwacji Gordan Grlić Radman.

Minister poinformował na Twitterze, że rozmawiał przez telefon z szefem polskiej dyplomacji Zbigniewem Rauem. Polityk podczas rozmowy przekazał wyrazy współczucia w związku z wypadkiem i wyraził nadzieję na szybkie wyzdrowienie poszkodowanych.

11:46

Sześć osób z poważnymi obrażeniami fizycznymi, dwóch mężczyzn i cztery kobiety, zostało przyjętych do KB Dubrava. Są to urazy kości ramion, nóg, miednicy, kręgosłupa, złamania żeber oraz urazy kości twarzy - poinformował dr Domagoj Vergles. Dodał, że są to obrażenia potencjalnie zagrażające życiu.

Dwóch pacjentów jest stabilnych, a czterech jest niestabilnych. Wszyscy poszkodowani wymagają leczenia chirurgicznego. Jedna operacja już się rozpoczęła. Zaczynamy od najpoważniejszych przypadków - podkreślił.

11:35

11:30

Dziennikarze nie są dopuszczani na określoną odległość do miejsca tragedii. Na zdjęciach i filmach opublikowanych przez chorwackie media widać policjantów i strażaków, którzy cały czas pracują przy wraku - w pewnym momencie akcji ratunkowej musieli oni zejść także pod pojazd, by zobaczyć czy nie ma tam rannych i poszkodowanych. Na jednym z pasów autostrady stoi ciężki strażacki sprzęt, który - jak można przypuszczać - posłuży do próby wydobycia wraku autokaru.

11:28

11 osób rannych w wypadku autokaru w Chorwacji przebywa w Varażdinie, dwie w Czakowcu, a po sześć w trzech szpitalach w Zagrzebiu. Stan pięciorga z nich jest ciężki - przekazują chorwackie służby.

11:21

Rozmówcy reportera RMF FM Mateusza Chłystuna nie przesądzają na razie co do przyczyn zdarzenia, ale jak mówią - kształt wraku autokaru wskazuje na silne uderzenie w podłoże. Dodają, że teraz trudny etap pracy przed śledczymi - dokładne oględziny na miejscu i przesłuchanie świadków pasażerów - oczywiście dopiero w momencie, gdy pozwoli na to ich stan

11:18

W miejscu, w którym autokar wypadł z drogi - autostrada biegnie po łagodnym łuku. Przebite bariery i płot przy trasie znajdują się dokładnie na środku tego zakrętu. Wrak pojazdu leży dosłownie kilka metrów od trasy. Eksperci zajmujący się wypadkami drogowymi, sugerują na podstawie zdjęć, że pojazd zatrzymał się niemal natychmiast po wypadnięciu z trasy. Spadł na położony kilkadziesiąt centymetrów niżej niż jezdnia,na w miarę płasko ukształtowany teren.

11:11

11:09

Zdjęcia z miejsca wypadku polskiego autokaru.

11:04

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że polecił wszcząć śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru w Chorwacji. Według ostatnich informacji w wypadku zginęło 11 osób, 12 ofiara zmarła w szpitalu, a co najmniej 34 zostały ranne.

"Poleciłem, by w związku z katastrofą Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo z art. 173 par. 3 Kodeksu karnego" - napisał Ziobro na Twitterze.

Przepis ten przewiduję karę pozbawienia wolności od lat 2 do 12 dla sprawcy katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, której następstwem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób.

10:57

Premier Andrej Plenković złożył kondolencje premierowi Polski i rodzinom ofiar. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zaangażowane są wszystkie służby, a rannym udzielana jest pomoc.

10:55

"Do szpitalu KBC w Zagrzebiu przywieziono sześć ciężko rannych osób. Resuscytacja jednego z rannych rozpoczęła się jeszcze w karetce, jednak mężczyzna zmarł. Pozostali mają poważne urazy wewnętrzne i narządu ruchu, więc niektórzy już są operowani. Mamy nadzieję, że do południa wszyscy będą zoperowani - powiedział HRT szef chirurgów w szpitalu, Anko Antabak.

Według lekarza życie pozostałych rannych nie jest zagrożone.

10:54

Najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku polskiego autokaru było zaśnięcie kierowy - podała chorwacka telewizja publiczna HRT. Na miejsce zdarzenia przybyli przedstawiciele chorwackiego rządu, wicepremier i minister spraw wewnętrznych Davor Bożinović oraz wicepremier i minister ds. weteranów Tomo Medved.

10:50

MSZ: ambasada RP w Zagrzebiu uruchomiła infolinię + 385 148 99 414, pod którą członkowie rodzin ofiar wypadku autokaru w Chorwacji mogą uzyskać informacje.

10:47

Minister zdrowia we wpisie na Twitterze podkreślił, że łączy się w bólu "z wszystkimi rodzinami ofiar tragicznego wypadku autobusu w Chorwacji". "Jesteśmy w kontakcie ze służbami chorwackimi. Wraz z dyrektorem LPR udajemy się pilnie na miejsce wypadku i do szpitali gdzie przebywają poszkodowani Polacy" - dodał.

10:42

10:38

Strona chorwacka informuje, że rannych zostało co najmniej 40 pasażerów polskiego autokaru.

10:36

MSZ zapewnia o wszelkiej pomocy, która zostanie udzielona poszkodowanym. Jak powiedział mi rzecznik resortu Łukasz Jasina, niebawem ma zostać uruchomiona infolinia dla rodzin ofiar i rannych. Jak się dowiedzieliśmy, rząd przygotowuje specjalną operację pomocy ofiarom tego wypadku. Chodzi między innymi o przewiezienie do kraju osób lżej rannych. To nie lada logistyczne wyzwanie, bo poszkodowanych w tej tragedii jest kilkadziesiąt osób.

10:33

Ranni w wypadku polskiego autokaru w Chorwacji trafili do szpitali w Zagrzebiu i Varażdinie - podaje w sobotę chorwacki portal Total Croatia News, powołując się na lokalną straż pożarną.

"Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali w Zagrzebiu i Varażdinie" - poinformował szef lokalnej straży pożarnej Żeljko Nagy.

Zaznaczył, że rannych przewieziono do szpitali karetkami i podkreślił, że nie wie, w jakim stanie są poszkodowani. Nagy przekazał, że wszystkie osoby wydobyto z autokaru. Przyczyna wypadku nie jest znana.

10:32

W szpitalu w Zagrzebiu zmarła 12. ofiara wypadku polskiego autokaru, do którego doszło w sobotę rano w północnej Chorwacji - poinformowała telewizja publiczna HRT. Pięć osób jest ciężko rannych - dodał portal dziennika "Veczernji list".

10:31

10:30

Rzecznik MSZ, pytany przez TVN24 o kluczowe zadania obecnych na miejscu wypadku polskiego autokaru w Chorwacji konsula i wicekonsula, na pierwszym miejscu wymienił "pomoc dla osób, które tam na miejscu znajdują się, pomoc w kontakcie z rodzinami".

Dokładne sprawdzenie, co miało miejsce, zebranie wszelkich informacji na temat konieczności pomocy ze strony polskich służb dyplomatycznych i konsularnych, monitorowanie tego, co się tam dzieje i - oczywiście - przede wszystkim współpraca ze służbami chorwackimi w akcji ratunkowej, identyfikacyjnej i wszelkiego rodzaju działaniach pomocowych dla naszych obywateli - dodał Jasina.

10:29

Prezydent: We współpracy z chorwackimi służbami ratowniczymi i władzami podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby pomóc naszym rodakom. Rodzinom ofiar wypadku autokaru w Chorwacji składam wyrazy współczucia.

10:23

Morawiecki dodał, że o szczegółach tragedii rozmawiał w sobotę rano z premierem Chorwacji Andrejem Plenkovicem, który zapewnił o pełnym wsparciu chorwackich służb medycznych. Poleciłem naszym służbom konsularnym organizację wsparcia dla rodzin uczestników wypadku - poinformował.

Do Chorwacji na moje polecenie udają się dziś minister zdrowia Adam Niedzielski, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, a także medycy i psychologowie z Zespołu Pomocy Medycznej - przekazał szef rządu.

10:21

Ofiary wypadku to pielgrzymi, którzy zmierzali do Medjugorie - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Na miejsce wypadku udają się minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

10:20

Pojazd ma numery rejestracyjne z województwa mazowieckiego. Z ustaleń RMF FM wynika, że autokarem podróżowali pielgrzymi jadący do Medjugorie.

Jak powiedział reporterowi RMF FM rzecznik resortu dyplomacji Łukasz Jasina, Chorwaci już przesłali kondolencje do Warszawy z powodu tej tragedii.

Na miejsce wysłano naszych dyplomatów. Trwa ustalanie szczegółów tego tragicznego zdarzenia.

10:16

Chorwackie media informują, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 12.

10:11

Prezydent: We współpracy z chorwackimi służbami ratowniczymi i władzami podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby pomóc naszym rodakom; rodzinom ofiar wypadku autokaru w Chorwacji składam wyrazy współczucia.

09:45

Polskie MSZ potwierdza, że doszło do wypadku i zginęło w nim 11 osób. 34 osoby zostały ranne - jak podkreśla MSZ - "w różnym stopniu: od ran lekkich do ran ciężkich".

Ranni trafili do szpitali w pobliskim Zagrzebiu oraz w miejscowości Varaždin.

09:37

Jak powiedział agencji AFP rzecznik chorwackiej policji Marko Muric, wypadek miał miejsce około godziny 5.40. Autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie. Kilka osób zginęło, kilkudziesięciu pasażerów jest rannych - przekazał Muric

Do wypadku doszło na autostradzie A4, w położonym na północ od Zagrzebia regionie varażdińskim, między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. Autobus jechał w kierunku Zagrzebia - przekazała chorwacka agencja prasowa HINA.

09:30

Do tragedii doszło nad ranem na autostradzie A4 na północ od Zagrzebia - między miejscowościami Jarek Bisaški i Podvorec. Ten odcinek autostrady zamknięto.

Jak informują chorwackie służby, trwa akcja ratunkowa. Z leżącego koło trasy autokaru wydobywani są pasażerowie.