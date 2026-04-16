Małżonka prezydenta ze stałym wynagrodzeniem za pełnienie funkcji reprezentacyjnych? Polacy zabrali głos w tej sprawie, a wyniki sondażu dotyczącego pierwszej damy są niezwykle wyrównane.

Pierwsza dama Marta Nawrocka / Wojciech Olkuśnik / East News

Ankietowani odpowiadali na pytanie, czy pierwsza dama powinna otrzymywać stałe miesięczne wynagrodzenie za pełnienie funkcji reprezentacyjnych.

Tradycyjnie prezydentowa nie otrzymuje pensji i rezygnuje z pracy zawodowej podczas pełnienia swojej roli.

51 proc. ankietowanych jest przeciwnych, by pierwsza dama w Polsce otrzymywała miesięczne wynagrodzenie za pełnienie funkcji reprezentacyjnych, 49 proc. popiera takie rozwiązanie - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster, którego wyniki opublikował w czwartek "Super Express".

Obecnie pierwszą damą w Polsce jest Marta Nawrocka, żona prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezydencka małżonka, jak zauważa "SE", nie tylko towarzyszy mężowi w ważnych wydarzeniach, ale też bierze udział w wizytach krajowych, zagranicznych, wraz z nim przyjmuje delegacje. Oprócz tego ma szereg własnych zadań i aktywności.

Sondaż zrealizował Instytut Badań Pollster 2 i 3 kwietnia na próbie 1011 dorosłych Polaków.