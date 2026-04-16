Turka ściganego czerwoną notą Interpolu zatrzymali w Łódzkiem funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Murat O. był poszukiwany przez turecki wymiar sprawiedliwości w związku ze skazaniem na 30 lat więzienia za udział w przemycie blisko 60 kilogramów heroiny.

Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez Interpol - zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

50-latek był ścigany od 2020 roku. Wcześniej legalnie wjechał do Polski i zamieszkał w Rzgowie koło Łodzi.

Jak ustalił reporter RMF FM, mężczyzna mieszkał tam z córką, która w naszym kraju studiowała. Sam zajmował się natomiast gastronomią - prowadził niewielką restaurację.

Policjantom z Centralnego Biura Śledczego Policji udało się ustalić jego miejsce zamieszkania. Zdecydowali się zatrzymać go w domu. Był całkowicie zaskoczony, nie stawiał oporu.

Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli u niego trzy komplety dokumentów tożsamości. Jeden autentyczny - turecki, oraz dwa wystawione na fałszywe dane - turecki i włoski.

Niebawem Murat O. zostanie wydany Turcji. W swym kraju trafi za kratki na 30 lat.