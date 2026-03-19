Pierwsza dama RP w przyszłym tygodniu przyleci do Waszyngtonu – informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Marta Nawrocka weźmie udział w dwudniowym szczycie globalnej koalicji "Fostering the Future Together", będzie także gościć w Departamencie Stanu oraz Białym Domu.

Dwudniowy szczyt odbędzie się w ramach inicjatywy pierwszej damy USA Melanii Trump. "Fostering the Future Together" ("Razem na Rzecz Przyszłości") zgromadzi liderów z 45 krajów i 28 przedsiębiorstw technologicznych.

"Fostering the Future Together" - to "światowa koalicja krajów, której celem jest wspieranie dzieci poprzez edukację i technologię" - podało biuro Melanii Trump. Jak przypomniano, żona prezydenta USA przedstawiła swoją wizję utworzenia nowego podmiotu podczas 80. Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

"Po raz pierwszy w historii pierwsza dama USA będzie gościć jednego dnia przedstawicieli 45 krajów w Białym Domu" - napisano w komunikacie biura Melanii Trump. Inauguracyjne spotkanie odbędzie się 24 marca w Departamencie Stanu, zaś szczyt zakończy się następnego dnia w Białym Domu.

Oprócz Marty Nawrockiej udział wezmą pierwsze damy i pierwsi dżentelmeni m.in. z Francji, Panamy, Ukrainy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Litwy, Nigerii, Paragwaju, Arabii Saudyjskiej, Aruby, Maroka, Kenii i Izraela.

Branżę technologiczną będą reprezentować m.in. OpenAI, Microsoft, xAI, Meta, Palantir Adobe, Google i Zoom Communications.

