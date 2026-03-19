Pierwsza dama RP w przyszłym tygodniu przyleci do Waszyngtonu – informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Marta Nawrocka weźmie udział w dwudniowym szczycie globalnej koalicji "Fostering the Future Together", będzie także gościć w Departamencie Stanu oraz Białym Domu.
Dwudniowy szczyt odbędzie się w ramach inicjatywy pierwszej damy USA Melanii Trump. "Fostering the Future Together" ("Razem na Rzecz Przyszłości") zgromadzi liderów z 45 krajów i 28 przedsiębiorstw technologicznych.
"Fostering the Future Together" - to "światowa koalicja krajów, której celem jest wspieranie dzieci poprzez edukację i technologię" - podało biuro Melanii Trump. Jak przypomniano, żona prezydenta USA przedstawiła swoją wizję utworzenia nowego podmiotu podczas 80. Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
