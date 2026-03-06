"Prawdziwa odwaga nie polega na tym, by krzyczeć jak najgłośniej" - mówiła pierwsza dama Marta Nawrocka podczas wystąpienia inaugurującego konferencję Polka XXI wieku. Tematem przewodnim wydarzenia jest właśnie odwaga, a patronką - Maria Skłodowska-Curie.

Marta Nawrocka / Wojciech Olkuśnik / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

"To odwaga, by nie odpowiadać nienawiścią na nienawiść"

Prawdziwa odwaga nie polega na tym, by krzyczeć jak najgłośniej. Prawdziwa odwaga to pomagać drugiemu człowiekowi wtedy, gdy inni odwracają wzrok. To odwaga, by rozmawiać nawet z tymi, którzy z nami się nie zgadzają. To odwaga, by nie odpowiadać nienawiścią na nienawiść - powiedziała.

Podkreśliła, że dla niej odwaga zawsze była czymś bardzo osobistym.

W życiu podjęłam wiele decyzji, które jej wymagały. Bez wiary, odwagi i wsparcia byłoby mi na pewno trudniej. Dziś mogę powiedzieć, że wybrałam słusznie, bo nie uległam lękowi. Wybrałam życie - podkreśliła Nawrocka.

"Wolność, która pozwala powiedzieć: wiem, kim jestem"

Wyjaśniła, że "tylko wtedy, gdy człowiek ma wartości, wie, kim jest, a gdy ma odwagę, potrafi tym wartościom pozostać wierny i dopiero wtedy pojawia się ta prawdziwa wolność".

Wolność, która nie jest modą, wolność, która nie jest chwilowym nastrojem, ale wolność, która pozwala powiedzieć: wiem, kim jestem, nikogo nie muszę udawać. Odwaga to siła, która otwiera drzwi, kiedy inni widzą tylko ściany. To siła, która pozwala pozostać sobą, nawet kiedy mierzymy się z krytyką, hejtem czy z niezrozumieniem - zaznaczyła małżonka prezydenta Karola Nawrockiego.

W ramach konferencji Polka XXI wieku zaplanowano panele i wystąpienia dotyczące m.in. udziału kobiet w budowaniu obronności Polski, wyzwań emocjonalnych i zdrowia psychicznego Polek, budowania niezależności finansowej oraz osiągnięć kobiet w nauce, technologii i medycynie.