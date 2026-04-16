Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył proces przeliczania emerytur czerwcowych. Dzięki nowym przepisom ponad 133 tysiące osób otrzymało wyższe świadczenia. Średnia podwyżka wyniosła 163,36 zł miesięcznie. Przeliczenie objęło osoby, które przechodziły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019, a także powiązane z nimi renty rodzinne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył ponowne ustalanie wysokości tzw. emerytur czerwcowych. Przeliczenie dotyczyło świadczeń przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009-2019, a także powiązanych z nimi rent rodzinnych. Łącznie ZUS przeanalizował 219,5 tysiąca spraw, co stanowi aż 99,7 procent wszystkich zaplanowanych przypadków. W niewielkiej liczbie spraw postępowanie nadal trwa z powodu toczących się postępowań sądowych lub administracyjnych.

Kto zyskał na przeliczeniu?

W wyniku przeliczenia aż 133,1 tysiąca osób, czyli 61 procent wszystkich objętych przeliczeniem, otrzymało wyższe świadczenia. Średnia podwyżka wyniosła 163,36 zł miesięcznie. W 86,4 tysiąca przypadków (39 procent) wysokość świadczenia nie uległa zmianie.

ZUS wyjaśnia, że brak wzrostu wynikał m.in. z faktu, że po przeliczeniu emerytura nadal była niższa niż minimalna lub obowiązywały limity wypłaty świadczeń, na przykład w przypadku renty wdowiej.

Wzrost świadczeń i automatyzacja procesu

Dzięki przeliczeniu łączna kwota wypłacanych świadczeń wzrosła o ponad 21,7 mln zł miesięcznie. Najczęściej podwyżki mieściły się w przedziale od 100 do 200 zł. Przeliczenie objęło przede wszystkim emerytury - stanowiły one aż 91 procent wszystkich spraw, podczas gdy renty rodzinne - 9 procent. Większość świadczeniobiorców to kobiety (72 procent), a najliczniejszą grupą wiekową były osoby w wieku od 70 do 74 lat (55,9 procent).

Proces przeliczania był w dużej mierze zautomatyzowany - ponad 31 procent spraw ZUS obsłużył bez udziału pracowników, wykorzystując nowoczesne rozwiązania informatyczne. Co istotne, świadczeniobiorcy nie musieli składać żadnych wniosków - przeliczenie odbyło się z urzędu, bez dodatkowych formalności.

Nowelizacja ustawy i zmiana przepisów

Zmiany są efektem nowelizacji ustawy dotyczącej emerytur czerwcowych, którą w sierpniu 2025 roku podpisał prezydent Karol Nawrocki. Nowe przepisy objęły osoby, które w latach 2009-2019 składały wniosek o emeryturę w czerwcu i otrzymywały świadczenie niższe, niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem w innym miesiącu, np. w maju.

Problem wynikał z wcześniejszych przepisów, które nie przewidywały w czerwcu dodatkowych waloryzacji kwartalnych, a jedynie roczną. W efekcie osoby przechodzące na emeryturę w tym miesiącu mogły otrzymywać świadczenie nawet o kilkaset złotych niższe. Na tę niesprawiedliwość zwracał uwagę m.in. Trybunał Konstytucyjny.