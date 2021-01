17 osób oskarżonych w sprawie oszustw i prania brudnych pieniędzy. Grupa przestępcza działała na terenie Katowic i Krakowa, a pieniądze wyłudzała od firm z kilku krajów Europy. W ciągu niespełna roku przestępcy wyłudzili ponad 13 milionów złotych. Do sądu skierowano akt oskarżenia w tej sprawie.

Zaczęło się od kradzieży wózków pocztowych z dokumentami. W ten sposób zdobyto informacje dotyczące firm, planowanych transakcji handlowych oraz rozliczeń. Potem fałszowano dokumenty o rzekomych zmianach numerów rachunków bankowych i wysyłano je do konkretnych firm.

Nieświadomi niczego przedsiębiorcy przelewali pieniądze za legalnie przeprowadzone transakcje na fałszywe konta bankowe. Oszuści pieniądze przekazywali z kolei na inne konta lub kupowali za nie drogie zegarki, samochody czy złoto.

W ten sposób oszukano 8 firm z Polski, Niemiec, Węgier i Włoch. W 6 kolejnych przypadkach skończyło się na próbie wyłudzenia.

Kiedy do sądu kierowano akt oskarżenia, w tymczasowym areszcie przebywało 9 osób. Część z nich przyznała się do winy i składała wyjaśnienia. Grozi im do 15 lat więzienia.

