Prestiżowy tytuł Miss Polonia 2025 został przyznany! Maja Todd, dwudziestoletnia mieszkanka Katowic, została ukoronowana tytułem najpiękniejszej Polki, wyłaniając się z grona wyjątkowo utalentowanych i zaangażowanych kandydatek.

Maja Todd została Miss Polonia 2025 / Pawel Wodzynski/East News / East News

Konkurs Miss Polonia, będący nie tylko świętem piękna, ale również platformą dla ambitnych, młodych kobiet, od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W dobie mediów społecznościowych i globalnych ruchów na rzecz równości, Miss Polonia ewoluuje, przekształcając się z konkursu piękności w ważne wydarzenie społeczno-kulturalne.

To tutaj młode kobiety mają szansę pokazać, że piękno to nie tylko zewnętrzne atrybuty, ale przede wszystkim siła charakteru, inteligencja i empatia.

Kto został Miss Polonia 2025?

Finał tegorocznej edycji, który przyciągnął ponad 1,3 miliona widzów, poprowadzili Ewa Jakubiec, była Miss Polonia, oraz znany aktor Błażej Stencel. Wydarzenie to nie tylko celebrowało urodę, ale również podkreślało znaczenie działalności społecznej, wiedzy, umiejętności interpersonalnych oraz odporności na stres, które są niezbędne w walce o tytuł.

To właśnie Maja Todd, która startowała z numerem 18, została tegoroczną Miss Polonia. Jej droga do zwycięstwa nie była prosta. Urodzona i wychowana między Wielką Brytanią a Katowicami, Maja od zawsze łączyła w sobie różne kultury, co ukształtowało jej otwartą i empatyczną postawę wobec świata.

Maja pracuje jako ratowniczka wodna, jest fanką muzyki soul i R&B. To, co wyróżnia Maję, to nie tylko jej uroda, ale również zaangażowanie społeczne, pasja i determinacja.

Wśród poprzednich laureatek tytułu znajdują się m.in. Ewa Wachowicz, Marcelina Zawadzka, Paulina Krupińska czy Aneta Kręglicka.