Duże utrudnienia w ruchu na autostradzie A4 w niedzielę po południu występują w obu kierunakch na zachód od Wrocławia. Na wysokości Nowej Wsi Kąckiej, w stronę stolicy Dolnego Śląska, wywrócił się motocyklista. Jeden z pasów jest nieprzejezdny, utworzył się ok. 10-kilometrowy korek. W stronę granicy z Niemcami wciąż nie rozładował się w pełni korek po innym wypadku.

/ Shutterstock

W niedzielę 31 sierpnia - ostatniego dnia wakacji - na drogach w całym kraju panuje wzmożony ruch. Ostatni wczasowicze wracają z wakacji, mnóstwo osób udaje się też w stronę granicy z Niemcami. Należy więc zachować szczególną ostrożność, zdjąć nogę z gazu, przygotować się na możliwe utrudnienia, a stojąc w korku, pamiętać o tworzeniu korytarza życia.

Te po południu występują m.in. na A4 na Dolnym Śląsku - na zachód od Wrocławia i to w obu kierunkach.

Na jezdni w stronę Wrocławia, na wysokości Nowej Wsi Kąckiej, wywrócił się motocyklista i jeden z pasów jest nieprzejezdny. Powstał przez to ponad 10-kilometrowy korek. Na drugiej jezdni - wiodącej w przeciwną stronę, ku granicy z Niemcami - wciąż nie rozładował się w pełni korek po innym wypadku.

Utrudnienia w ruchu występują też na Pomorzu. Na S7 - między węzłami Elbląg Zachód i Żuławy Wschód. Na jezdni w stronę Gdańska samochód osobowy zderzył się z motocyklem.

Na Mazowszu zamknięta jest natomiast "61" między Serockiem i Pułtuskiem. W Klusku zderzyły się cztery auta. Słuchacze RMF FM informują nas też o tym, że z powodu wypadku nieprzejezdny jest odcinek S8 - w stronę Warszawy - w miejscowości Polichno w województwie łódzkim.