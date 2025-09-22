Ministerstwo Obrony Narodowej ma opublikować wkrótce specjalny formularz dla firm oferujących systemy bezzałogowe oraz środki do ich zwalczania - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Resort przyspiesza procedury pozyskiwania tego uzbrojenia dla polskiej armii i wprowadza nowe reguły nabywania tego sprzętu.

Ćwiczenia w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Dęba w Nowej Dębie, wrzesień 2025 r. / Darek Delmanowicz / PAP

Chodzi o bezpośredni kontakt z producentami i oferentami różnych technologii. Przez formularz opublikowany na stronach resortu będą mieli możliwość składać swoje propozycje, a ich weryfikacją pod kątem przydatności dla armii będzie się zajmował Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia.

Bez długich procedur

Inspektorat będzie decydował o rozpoczęciu testów konkretnych produktów lub rozwiązań. W tych testach uczestniczyć będą żołnierze.

Jeśli oferta spełni wymogi i potrzeby wojska, będzie możliwość błyskawicznego zakupu bez długotrwałych procedur przetargowych.

"Kluczowym elementem nowych przepisów są testy prowadzone bezpośrednio w wojsku, które są warunkiem do zakupu sprzętu z wyłączeniem Prawa Zamówień Publicznych. Jeśli rozwiązanie, wskutek przeprowadzonych testów, otrzyma pozytywną rekomendację, Minister Obrony Narodowej będzie mógł wyrazić zgodę na jego zakup bez konieczności stosowania czasochłonnych procedur przetargowych" - dowiedział się w MON dziennikarz RMF FM.

To rozwiązanie sprawi, że wojsko otrzyma sprzęt spełniający wymagania żołnierzy, a nie ten, który jest najtańszy. Zacieśni też współpracę armii z przemysłem obronnym i dostarczycielami najnowocześniejszych technologii.

Specustawa obronna

Takie rozwiązania przewiduje tak zwana specustawa obronna, która weszła w życie na początku tego miesiąca.

7 września weszła w życie ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa lub kluczowych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa lub bezpieczeństwa publicznego oraz ustanawiania stref ochronnych terenów zamkniętych, czyli tzw. specustawa obronna.

Ustawa znacząco upraszcza przepisy związane realizacją inwestycji obronnych państwa oraz otwiera drogę do szybszego i prostszego pozyskiwania przez Siły Zbrojne RP systemów bezzałogowych i środków zwalczania zagrożeń wynikających z wykorzystania takich systemów.