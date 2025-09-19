Brett James, nagrodzony Grammy autor utworu "Jesus, Take the Wheel" i wielu innych przebojów, zginął w katastrofie lotniczej - potwierdziły władze w piątek. W wypadku małego samolotu w Karolinie Północnej zginęły jeszcze dwie inne osoby. Przyczyny katastrofy nie są na razie znane.
Do wypadku doszło w czwartek około godziny 15:00 czasu lokalnego (godz. 22 w Polsce). Na polu w pobliżu miasta Franklin w Karolinie Północnej rozbił się samolot Cirrus SR22T.
Policja drogowa stanu Karolina Północna poinformowała stację NBC News, że w katastrofie samolotu zginęły trzy osoby: Brett James Cornelius (pełne imię i nazwisko artysty), a także Melody Carole i Meryl Maxwell Wilson.