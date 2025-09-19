Ameryka opłakuje śmierć Bretta Jamesa

O wypadku jest głośno w amerykańskich mediach z uwagi na Bretta Jamesa - tekściarza, producenta i zdobywcę Grammy. To on był właścicielem Cirrusa SR22T.

Instytucja Nashville Songwriters' Hall of Fame, do której James został wprowadzony w 2020 r., ogłosiła, że opłakuje jego stratę. W mediach społecznościowych płyną wyrazy hołdu od wielu amerykańskich artystów.

James jest najbardziej znany z napisania utworu "Jesus, Take The Wheel", wielkiego przeboju Carrie Underwood z 2006 r., który zdobył nagrodę Grammy w kategoriach "Najlepsza piosenka country" i "Najlepszy żeński występ wokalny country".

Jego utwory nagrała cała plejada gwiazd country, w tym Faith Hill, Kenny Chesney i Tim McGraw. Jego pierwszym utworem, który dotarł na pierwsze miejsce list przebojów country, był utwór "Who I Am" Jessiki Andrews z 2001 roku.

Piosenki napisane przez Bretta Jamesa nagrywali również popularni wykonawcy popu i rocka, m.in. Bon Jovi, Kelly Clarkson czy Backstreet Boys.

Brett James miał 57 lat.