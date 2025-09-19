Trzech obywateli Rumunii zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące w związku z podejrzeniem wyłudzenia świadczeń wychowawczych z programów „Rodzina 500 plus” i „Rodzina 800 plus”. Według prokuratury mężczyźni mieli wyłudzić co najmniej 179 tysięcy złotych, wykorzystując fałszywe dane i fikcyjne adresy.

Rumunii wyłudzili w sumie ok. 179 tys. złotych / Shutterstock

Jak poinformowała rzeczniczka nowosądeckiej prokuratury, Justyna Rataj-Mykietyn, zatrzymani cudzoziemcy brali udział w zorganizowanym procederze, który polegał na składaniu fałszywych wniosków o wypłatę świadczeń rodzinnych.

Według ustaleń śledczych mężczyźni wprowadzali w błąd Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podając się za osoby uprawnione do otrzymania tych świadczeń.

Fikcyjne adresy i pranie pieniędzy

Prokuratura ujawniła też, że obywatele Rumunii zakładali rachunki bankowe, do których uzyskiwali karty płatnicze. Karty te były wysyłane przez banki na fikcyjne adresy zameldowania. Następnie podejrzani korzystali z nich, wypłacając pieniądze z bankomatów.

W sumie udało im się wyłudzić co najmniej 179 tys. złotych.

Według śledczych działania te miały na celu nie tylko wyłudzenie świadczeń, ale również pranie brudnych pieniędzy.

"Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu przedstawił podejrzanym zarzuty m.in. oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy" - poinformowała w komunikacie prok. Rataj-Mykietyn.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na trzy miesiące. Śledztwo w tej sprawie jest w toku, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.