Trzech obywateli Rumunii zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące w związku z podejrzeniem wyłudzenia świadczeń wychowawczych z programów „Rodzina 500 plus” i „Rodzina 800 plus”. Według prokuratury mężczyźni mieli wyłudzić co najmniej 179 tysięcy złotych, wykorzystując fałszywe dane i fikcyjne adresy.
Jak poinformowała rzeczniczka nowosądeckiej prokuratury, Justyna Rataj-Mykietyn, zatrzymani cudzoziemcy brali udział w zorganizowanym procederze, który polegał na składaniu fałszywych wniosków o wypłatę świadczeń rodzinnych.
Według ustaleń śledczych mężczyźni wprowadzali w błąd Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podając się za osoby uprawnione do otrzymania tych świadczeń.
Prokuratura ujawniła też, że obywatele Rumunii zakładali rachunki bankowe, do których uzyskiwali karty płatnicze. Karty te były wysyłane przez banki na fikcyjne adresy zameldowania. Następnie podejrzani korzystali z nich, wypłacając pieniądze z bankomatów.
W sumie udało im się wyłudzić co najmniej 179 tys. złotych.
Według śledczych działania te miały na celu nie tylko wyłudzenie świadczeń, ale również pranie brudnych pieniędzy.
"Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu przedstawił podejrzanym zarzuty m.in. oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy" - poinformowała w komunikacie prok. Rataj-Mykietyn.
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na trzy miesiące. Śledztwo w tej sprawie jest w toku, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.