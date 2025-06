Sejm nie miał wątpliwości i w tej sprawie zagłosował jednogłośnie. Chodzi o specustawę o inwestycjach obronnych. Zakłada ona uproszczenie procedur odnoszących się do kluczowych inwestycji w obronność. Wcześniej przyjęto m.in. poprawkę, że ustawy nie stosuje się do ogródków działkowych.

Specustawa ma uprościć procedury przygotowania i realizacji kluczowych inwestycji w obronność, zdj. ilustracyjne / Artur Reszko / PAP

Wszyscy posłowie (431) głosowali za przyjęciem ustawy o inwestycjach w obronność wraz z poprawkami.

Specustawa ma na celu uproszczenie procedur związanych z realizacją kluczowych inwestycji obronnych.

Ustawa przyspieszy m.in. budowę instalacji "Tarcza Wschód", nowych jednostek wojskowych, magazynów, poligonów oraz rozbudowę przemysłu zbrojeniowego.

Przepisy mają usprawnić m.in.:

budowę wzdłuż wschodniej granicy instalacji w ramach "Tarczy Wschód",

budowę nowych jednostek wojskowych, magazynów czy poligonów,

inwestycje w rozbudowę przemysłu zbrojeniowego.

"Rewolucyjna ustawa"

To jest przełomowa, rewolucyjna, ustawa skracająca proces inwestycji o 70 proc., ustawa o strategicznych i kluczowych inwestycjach w bezpieczeństwo w jednostkach wojskowych, ale również w dziedzinie obronności w przemyśle zbrojeniowym - mówił przed głosowaniem o tych przepisach wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.



Jak dodał, "ta sprawa była nieporuszona przez wiele lat". Dziś proces inwestycyjny, jakbyśmy popatrzyli na przykład na fabrykę amunicji, to od początku jej budowy do finału trwa 9 lat. Teraz zostanie trzykrotnie skrócony. Decyzje będą wydawane jednolite przez wojewodę, nie będą z różnych źródeł czerpane i będą miały określony czas na odwołanie. To jest historyczny moment dla bezpieczeństwa państwa polskiego - ocenił Kosiniak-Kamysz.

Co zakłada ustawa o inwestycjach w obronność?

Ustawa zakłada podział inwestycji na inwestycje kluczowe, takie jak np. Tarcza Wschód oraz produkcja amunicji i inwestycje strategiczne. Zmiany dotyczą m.in. wydawania zgody środowiskowej, realizacji inwestycji na gruntach państwowych i oparciu ich o lokalne przedsiębiorstwa.

Regulacja przewiduje też możliwość wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem oraz tworzenia stref ochronnych terenów zamkniętych. Ponadto zwalnia zakupy bezzałogowych statków powietrznych i środków ich zwalczania z obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych. Warunkiem jest zgoda szefa MON i przetestowanie dronów przez wojsko.

Wykaz inwestycji będzie określał minister obrony

Specustawa zakłada wydawanie jednej zespolonej decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizację strategicznej inwestycji. Decyzję o zezwoleniu na realizację strategicznej inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa (DRSI) będzie wydawał wojewoda w terminie do 90 dni od dnia złożenia wniosku przez inwestora.



Wykaz kluczowych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa, w tym inwestycji realizowanych w ramach programu Tarcza Wschód oraz kluczowych inwestycji w zakresie potrzeb bezpieczeństwa publicznego będzie określał minister obrony narodowej.



Zawiadomienie o realizacji kluczowej inwestycji inwestor będzie składać do wojewody i wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, a w przypadku inwestycji na terenach leśnych również do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.



Jeśli regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdzi, że realizacja kluczowej inwestycji może negatywnie oddziaływać m.in. na obszar Natura 2000, wówczas ma on określić w postanowieniu, przy współpracy z inwestorem, działania minimalizujące lub rozwiązania alternatywne. Jeśli nie będzie to możliwe, ma określić zakres, miejsce, termin i sposób wykonania kompensacji przyrodniczej.

Ustawa nie obejmie rodzinnych ogrodów działkowych

Ustawa określa też zasady nabywania nieruchomości na potrzeby inwestycji i ustalania odszkodowania za nieruchomości.



W trakcie drugiego czytania projektu we wtorek złożono kilka poprawek. KO zaproponowała m.in. zapis dotyczący ogródków działkowych. "Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe" - głosi przyjęta przez Sejm w środę poprawka.



Izba przyjęła także osiem innych poprawek KO. Odrzucona została jedyna poprawka PiS zgłoszona w drugim czytaniu. Chodziło w niej o to, aby decyzja o nabywaniu i przekazywaniu sprzętu na rzecz państw trzecich była podejmowana przez Radę Ministrów, a nie jednostki organizacyjne MON.



Ustawa trafi teraz do dalszych prac w Senacie.