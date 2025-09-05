Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi, tym razem za kłamstwo oświęcimskie. Prokurator Generalny Waldemar Żurek skierował go do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. To już czwarty wniosek o uchylenie ochrony immunitetowej europosła.

Grzegorz Braun / Wojciech Olkusnik / East News

Prokuratura chce postawić Grzegorzowi Braunowi zarzuty publicznego zaprzeczania zbrodniom ludobójstwa popełnianym przez funkcjonariuszy Trzeciej Rzeszy.

Braunowi grozi kara do 3 lat więzienia.

Co powiedział Grzegorz Braun?

W połowie lipca Braun m.in. w rozmowach z mediami kwestionował dokonywanie ludobójstwa w komorach gazowych w niemieckim, nazistowskim obozie Auschwitz, mówił też, że istnienie systemu komór gazowych w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych to według niego "wątła hipoteza" nieudokumentowana na tyle, by uznał ją za przekonującą. Wypowiedź Brauna spotkała się z powszechną krytyką ze strony polityków i opinii publicznej.

Grzegorz Braun w trakcie jednego z wywiadów wprost stwierdził, że "Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk".

Śledztwo w tej sprawie wszczął w połowie lipca pion prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej

Braun miał już uchylony immunitet

W maju Parlament Europejski uchylił immunitet Brauna. Chodzi o śledztwo w sprawie zgaszenia przez Brauna świec chanukowych w Sejmie.

Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania europosła za winnego, a jedynie umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego. Posłowie do PE są wybierani zgodnie z krajową ordynacją wyborczą, więc jeśli zostaną uznani za winnych popełnienia przestępstwa, decyzja o unieważnieniu ich mandatu należy do władz państwa członkowskiego.