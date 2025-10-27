Zakup nowego telewizora lub radia wiąże się z obowiązkiem rejestracji odbiornika w ciągu 14 dni. Niedopełnienie formalności może skutkować karą finansową sięgającą nawet 819 złotych. Sprawdź, jak uniknąć sankcji i jakie zasady obowiązują posiadaczy sprzętu RTV.

/ Shutterstock

Obowiązek rejestracji telewizora lub radia w ciągu 14 dni od zakupu.

Kara za brak zgłoszenia to 819 zł za telewizor i 261 zł za radio.

Kontrole prowadzi Poczta Polska, zarówno w firmach, jak i w mieszkaniach.

Zwolnienia z opłat przysługują m.in. inwalidom wojennym i wojskowym, ale wymagają formalności.

Jak przypomina serwis biznes.interia.pl, każda osoba, która kupiła nowy telewizor lub radio, ma 14 dni na zarejestrowanie urządzenia. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia z 17 grudnia 2013 roku dotyczącego warunków i trybu rejestracji odbiorników. Co ważne, do opłacania abonamentu RTV wystarcza samo posiadanie sprzętu - nie ma znaczenia, czy faktycznie korzystamy z sygnału telewizyjnego lub radiowego.

Jak zarejestrować odbiornik?

Rejestracji można dokonać na dwa sposoby: tradycyjnie, w placówce Poczty Polskiej, wypełniając papierowy formularz, lub przez internet na stronie operatora.

Po zgłoszeniu użytkownik otrzymuje numer identyfikacyjny oraz numer konta do wpłat abonamentowych. Potwierdzenie rejestracji przesyłane jest pocztą lub e-mailem, w zależności od wybranej formy.

Kontrole i kary za brak rejestracji

Poczta Polska regularnie przeprowadza kontrole, szczególnie w firmach, ale zdarzają się także wizyty w lokalach mieszkalnych. Kontrolerzy sprawdzają, czy posiadane odbiorniki zostały zarejestrowane. Brak zgłoszenia oznacza wysokie kary: 261 zł za radio i aż 819 zł za telewizor. To równowartość trzydziestokrotności miesięcznej stawki abonamentowej.

Kto jest zwolniony z opłat?

Niektóre grupy mogą liczyć na zwolnienie z obowiązku płacenia abonamentu RTV. Dotyczy to m.in. inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, a także kombatantów będących inwalidami.

Zwolnienie nie jest jednak automatyczne - konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów w urzędzie Poczty Polskiej i złożenie oświadczenia. Ulga obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po dopełnieniu formalności.

W przypadku gospodarstw domowych opłata abonamentowa jest jedna, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników. Inaczej sytuacja wygląda u przedsiębiorców, którzy muszą płacić za każdy odbiornik znajdujący się w firmie.