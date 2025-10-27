Najnowsze badania niemieckiej fundacji Stiftung Warentest wykazały, że tanie proszki do prania z dyskontów mogą być skuteczniejsze niż drogie, znane marki. Liderem okazał się produkt dostępny też w polskich sklepach.

/ Shutterstock

Test objął 20 uniwersalnych proszków do prania.

Najwyższe oceny zdobyły tanie produkty z Lidla, dm i Rossmanna.

Wszystkie zwycięskie proszki kosztują ok. 2,33 euro za kilogram.

Jak czytamy w serwisie WP.pl, który powołuje się na portal polskiobserwator.de, niemieccy eksperci przeanalizowali 20 uniwersalnych proszków do prania, porównując zarówno produkty renomowanych marek, jak i te dostępne w popularnych dyskontach. Wyniki testu zaskoczyły - aż trzy najtańsze detergenty zdobyły najwyższe oceny za skuteczność prania.

Zwycięskie marki dostępne w Polsce

Najlepszy wynik uzyskał Formil Vollwaschmittel z Lidla, oceniony na "bardzo dobry (1,3)". Produkt ten kosztuje zaledwie około 2,32 euro za kilogram. Niewiele gorzej wypadły denkmit Vollwaschmittel z drogerii dm oraz Domol Vollwaschmittel z Rossmanna - oba detergenty otrzymały ocenę "bardzo dobry (1,4)" przy cenie około 2,33 euro za kilogram.

Testy wykazały, że zwycięskie proszki doskonale radzą sobie zarówno w praniu w 30, jak i 60 stopniach Celsjusza.

Jakość nie musi kosztować fortuny

Przedstawiciele dm i Rossmanna podkreślają, że sukces ich produktów to efekt konsekwentnej polityki jakości oraz ścisłej współpracy z dostawcami. Lidl zwraca uwagę na pozytywny wpływ Formil na środowisko, co również zostało docenione przez ekspertów.