Śmiertelny wypadek w Feliksowie w powiecie tureckim w Wielkopolsce. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Zginęły trzy osoby.

Tragedia na drodze w Feliksowie w Wielkopolsce. Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Po wypadku w Feliksowie droga wojewódzka numer 470 jest zablokowana.

Wieczorem doszło również do tragicznego wypadku drogowego w Śląskiem. Dwie osoby zginęły w Raciborzu. Tam w czołowym zderzeniu uczestniczyły dwa samochody - renault prowadzony przez 36-letniego mieszkańca Pajęczna, jadący z Markowic w stronę Raszczyc oraz ford, który poruszał się w stronę Raciborza. W wyniku odniesionych obrażeń 42-letni kierowca forda i jego 41-letnia pasażerka zginęli na miejscu.



Jak ustalili mundurowi z drogówki, 36-latek był nietrzeźwy - badanie alkomatem wykazało ponad jeden promil alkoholu. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku.



Dwie osoby zginęły z kolei w wypadku w pow. żyrardowskim na Mazowszu. Auto uderzyło tam w drzewo. Trzeci pasażer auta został przewieziony do szpitala. Wypadek miał miejsce w okolicach cmentarza we wsi Kuklówka na drodze wojewódzkiej nr 579.

Policja apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, w szczególności podczas trudnych jesiennych warunków atmosferycznych. Ostrzega także pieszych i rowerzystów, aby zachowali szczególną ostrożność.

