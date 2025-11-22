Co roku setki tysięcy Polaków stają przed dylematami związanymi z dziedziczeniem, testamentami i podziałem majątku. Błędy popełnione w tych trudnych chwilach mogą prowadzić do wieloletnich rodzinnych sporów i finansowych problemów. Już w sobotę 22 listopada, podczas 16. Dnia Otwartego Notariatu, każdy będzie mógł bezpłatnie skonsultować swoje wątpliwości z notariuszem - osobiście, telefonicznie lub na czacie.

Spadki i testamenty - najczęstsze pytania Polaków

Dziedziczenie to temat, który dotyczy niemal każdej rodziny w Polsce. Według danych Krajowej Rady Notarialnej, tylko w 2024 roku notariusze sporządzili

  • ponad 267 tysięcy oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
  • 168 tysięcy aktów poświadczenia dziedziczenia
  • i tysiące innych dokumentów związanych z testamentami i podziałem majątku.

Podczas ubiegłorocznej edycji Dnia Otwartego Notariatu, aż 80% pytań dotyczyło właśnie spraw spadkowych. Polacy pytali m.in. o ważność testamentu napisanego własnoręcznie, zabezpieczenie partnera w nieformalnym związku, możliwość żądania zachowku po latach czy sposoby uniknięcia odziedziczenia długów.

W pytaniach kierowanych do notariuszy dominują niezmiennie tematy związane z testamentami i dziedziczeniem. Nie wszyscy wiedzą, że testament musi być podpisany własnoręcznie, by był ważny. Nie wszyscy wiedzą, kiedy i komu należy się zachowek, ani że darowizna nieruchomości ze służebnością to lepsze rozwiązanie niż sama darowizna - podkreśla not. Magdalena Arendt, wiceprezeska Krajowej Rady Notarialnej.

Związki nieformalne i rodziny patchworkowe - nowe wyzwania

Zmieniająca się struktura rodzin w Polsce sprawia, że coraz więcej pytań dotyczy zabezpieczenia majątku w związkach nieformalnych i patchworkowych. Według ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego, w Polsce żyje ponad 550 tysięcy par bez ślubu, a liczba małżeństw systematycznie spada.

Cytat

Tematy dziedziczenia są bardzo istotne dla par niezwiązanych węzłem małżeńskim. Dlatego notariusze będą, używając prostego języka, rozwiewać wszelkie wątpliwości i informować o najlepszych rozwiązaniach -
mówi not. Magdalena Arendt.

Wśród najczęściej zadawanych pytań pojawiają się m.in.:

  • Czy rozdzielność majątkową warto przeprowadzić przed czy po ślubie?
  • Jak zabezpieczyć partnera, z którym żyję w nieformalnym związku?
  • Czy można wrócić do wspólności majątkowej, zachowując dotychczasowe majątki osobiste?
  • Czy lepiej spisać testament, czy zdać się na dziedziczenie ustawowe?

Bezpłatne porady w 54 miastach i online

Dzień Otwarty Notariatu odbędzie się w sobotę, 22 listopada 2025 roku. W całej Polsce ponad 600 notariuszy będzie udzielać bezpłatnych porad prawnych dotyczących m.in. testamentów, zachowku, umów o dożywocie, intercyz czy podziału majątku.

Z notariuszem można porozmawiać:

  • osobiście - w 54 miastach (adresy na stronie wydarzenia),
  • telefonicznie - 11 numerów telefonów dostępnych na stronie,
  • na czacie - na profilu wydarzenia na Facebooku.

Pytania można zadawać już dziś przez formularz kontaktowy na stronie www.porozmawiajznotariuszem.pl.

Jak nie popaść w kłopoty? Skorzystaj z wiedzy notariusza

Informacje prawne będą udzielane bezpłatnie. Zapraszamy wszystkich, którzy zastanawiają się nad swoją sytuacją finansowo-prawną w związku. Prostym językiem i w komfortowej atmosferze przeanalizujemy sytuację, przedstawimy możliwe rozwiązania i wskażemy konsekwencje prawne każdego z nich - zachęca not. Magdalena Arendt.

Organizatorami wydarzenia są Krajowa Rada Notarialna oraz 11 izb notarialnych. To już 16. edycja tej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej, która ma pomóc Polakom podejmować świadome i bezpieczne decyzje dotyczące majątku i dziedziczenia.

Więcej informacji, lista miast i numery telefonów: www.porozmawiajznotariuszem.pl.


Dzień Otwarty Notariatu 2025

Miasto i okoliceAdresTelefon
Białogard i okoliceCentrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie ul. 1 Maja 15tel. 91 443 55 81
Białystok i okoliceBudynek NOT ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 Białystoktel. 85 688 13 11
Bielsko-Biała i okoliceCH Gemini Park Bielsko-Biała ul. Leszczyńska 20tel. 32 441 82 45
Bydgoszcz i okoliceI LO im. C. K. Norwida Plac Wolności 9 Bydgoszcztel. 58 727 04 03
Częstochowa i okoliceMuzeum Częstochowskie Ratusz - Sala Reprezentacyjna Al. NMP 47 Częstochowatel. 32 441 82 45
Dąbrowa Górnicza i okolicePałac Kultury Zagłębia Plac Wolności 1 Dąbrowa Górniczatel. 32 441 82 45
Elbląg i okoliceCH Ogrody ul. Pułkownika Dąbka 152 Elblągtel. 58 727 04 03
Gdańsk i okoliceMuzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pl. Władysława Bartoszewskiego 1tel. 58 727 04 03
Gdynia i okoliceUrząd Miasta Gdyni Al. Piłsudskiego 52/54tel. 58 727 04 03
Głowaczów i okoliceUrząd Miasta i Gminy Głowaczów ul. Rynek 35tel. 81 475 41 19
Grudziądz i okoliceSpichlerz 57 ul. Spichrzowa 57 Grudziądztel. 58 727 04 03
Jelenia Góra i okoliceCentrum Handlowe Nowy Rynek ul. Podwale 25 Jelenia Góratel. 71 738 12 01
Józefów nad Wisłą i okoliceGminne Centrum Kultury ul. Parkowa 13 Józefów nad Wisłątel. 81 475 41 19
Kalisz i okoliceUniwersytet Kaliski ul. Nowy Świat 4tel. 42 620 09 05
Kamień Pomorski i okolicePowiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim ul. Wolności 9tel. 91 443 55 81
Katowice i okoliceKato Science Corner ul. Młyńska 2 Katowicetel. 32 441 82 45
Kielce i okoliceUrząd Miasta Kielce ulica Rynek 1 25-303 Kielcetel. 12 442 91 94
Kluczbork i okoliceRatusz w Kluczborku Rynek 1 (sala nr 8, I piętro)tel. 71 738 12 01
Kłodzko i okoliceGaleria Twierdza Kłodzko ul. Noworudzka 2tel. 71 738 12 01
Koło i okoliceUrząd Miejski w Kole Stary Rynek 1 Sala Sesyjnatel. 61 669 83 20
Konin i okoliceDom „Pomiędzy Aleje 1 Maja 10 Konintel. 61 669 83 20
Kraków i okoliceUrząd Miasta Krakowa Aleja Powstania Warszawskiego 10 (Punkt Obsługi Podatnika - parter)tel. 12 442 91 94
Krosno i okoliceCentrum Handlowe VIVO! Krosno ul. Bieszczadzka 29tel. 17 283 25 14
Legnica i okoliceGaleria Piastów ul. NMP 9 Legnicatel. 71 738 12 01
Leszno i okoliceBiblioteka Ratuszowa Rynek 1 Lesznotel. 61 669 83 20
Lublin i okoliceRatusz Urzędu Miasta Lublina Pl. Króla Władysława Łokietka 1 sala nr 3tel. 81 475 41 19
Łęczna i okoliceUrząd Miejski w Łęcznej ul. Plac Kościuszki 22tel. 81 475 41 19
Łódź i okoliceIzba Notarialna w Łodzi ul. Narutowicza 119Atel. 42 620 09 05
Mińsk Maz. i okoliceUrząd Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1 sala konferencyjnatel. 81 475 41 19
Olsztyn i okoliceUrząd Miasta Olsztyna (Ratusz - sala 119) Pl. Jana Pawła II 1tel. 85 688 13 11
Opole i okoliceCentrum Handlowe Karolinka ul. Wrocławska 152/154 Opoletel. 71 738 12 01
Ostrów Wlkp. i okoliceGaleria Ostrovia ul. Kaliska 120 Ostrów Wielkopolskitel. 42 620 09 05
Poznań i okoliceGaleria Posnania ul. Pleszewska 1 Poznańtel. 61 669 83 20
Puławy i okoliceUrząd Miasta Puławy ul. Lubelska 5tel. 81 475 41 19
Radzyń Podlaski i okolicePałac Potockich w Radzyniu Podlaskim ul. Zamkowa 1tel. 81 475 41 19
Ryki i okoliceUrząd Miejski w Rykach ul. Karola Wojtyły 29tel. 81 475 41 19
Rzeszów i okoliceWojewódzki Dom Kultury ul. Okrzei 7 Rzeszówtel. 17 283 25 14
Siedlce i okoliceUrząd Miasta w Siedlcach ul. Niepodległości 2tel. 81 475 41 19
Słubice i okoliceCollegium Polonicum ul. Kościuszki 1 Słubicetel. 91 443 55 81
Słupsk i okoliceCentrum Handlowe JANTAR Galeria Sztuki ul. Szczecińska 58 Słupsktel. 58 727 04 03
Szczecinek i okoliceŚrodowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka ul. Połczyńska 2A Szczecinektel. 91 443 55 81
Śrem i okoliceGaleria Polonia Aleja Solidarności 2 Śremtel. 61 669 83 20
Tarnowskie Góry i okoliceTarnogórskie Centrum Kultury ul. Jana III Sobieskiego 7 Tarnowskie Górytel. 32 441 82 45
Tarnów i okoliceSala Lustrzana ul. Wałowa 10 Tarnówtel. 12 442 91 94
Tczew i okoliceFabryka Sztuk ul. 30-go stycznia 4 Tczewtel. 58 727 04 03
Toruń i okoliceCH COPERNICUS ul. Żółkiewskiego 15 Toruńtel. 58 727 04 03
Trzcianka i okoliceBiblioteka Publiczna i Centrum Kultury ul. Sikorskiego 22 Trzciankatel. 61 669 83 20
Wałbrzych i okoliceCentrum Handlowe Galeria Victoria ul. 1 Maja 64 Wałbrzychtel. 71 738 12 01
Warszawa i okoliceGaleria Wileńska ul. Targowa 72 Dom Mody KLIF ul. Okopowa 58/72 Warszawatel. 22 292 66 89
Wrocław i okoliceMagnolia Park ul. Legnicka 58 Wrocławtel. 71 738 12 01
Zabrze i okoliceCH M1 Zabrze ul. Plutonowego R. Szkubacza 1tel. 32 441 82 45
Zamość i okoliceUrząd Miasta Zamość ul. Rynek Wielki 13 Sala Consulatustel. 81 475 41 19
Zgierz i okoliceUrząd Miasta Zgierza Pl. Jana Pawła II 16tel. 42 620 09 05
Zielona Góra i okoliceGaleria Focus Mall ul. Wrocławska 17 Zielona Góratel. 61 669 83 20
 