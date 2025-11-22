Co roku setki tysięcy Polaków stają przed dylematami związanymi z dziedziczeniem, testamentami i podziałem majątku. Błędy popełnione w tych trudnych chwilach mogą prowadzić do wieloletnich rodzinnych sporów i finansowych problemów. Już w sobotę 22 listopada, podczas 16. Dnia Otwartego Notariatu, każdy będzie mógł bezpłatnie skonsultować swoje wątpliwości z notariuszem - osobiście, telefonicznie lub na czacie.
Spadki i testamenty - najczęstsze pytania Polaków
Dziedziczenie to temat, który dotyczy niemal każdej rodziny w Polsce. Według danych Krajowej Rady Notarialnej, tylko w 2024 roku notariusze sporządzili
ponad 267 tysięcy oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
168 tysięcy aktów poświadczenia dziedziczenia
i tysiące innych dokumentów związanych z testamentami i podziałem majątku.
Podczas ubiegłorocznej edycji Dnia Otwartego Notariatu, aż 80% pytań dotyczyło właśnie spraw spadkowych. Polacy pytali m.in. o ważność testamentu napisanego własnoręcznie, zabezpieczenie partnera w nieformalnym związku, możliwość żądania zachowku po latach czy sposoby uniknięcia odziedziczenia długów.
W pytaniach kierowanych do notariuszy dominują niezmiennie tematy związane z testamentami i dziedziczeniem. Nie wszyscy wiedzą, że testament musi być podpisany własnoręcznie, by był ważny. Nie wszyscy wiedzą, kiedy i komu należy się zachowek, ani że darowizna nieruchomości ze służebnością to lepsze rozwiązanie niż sama darowizna - podkreśla not. Magdalena Arendt, wiceprezeska Krajowej Rady Notarialnej.
Związki nieformalne i rodziny patchworkowe - nowe wyzwania
Zmieniająca się struktura rodzin w Polsce sprawia, że coraz więcej pytań dotyczy zabezpieczenia majątku w związkach nieformalnych i patchworkowych. Według ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego, w Polsce żyje ponad 550 tysięcy par bez ślubu, a liczba małżeństw systematycznie spada.
Cytat
Tematy dziedziczenia są bardzo istotne dla par niezwiązanych węzłem małżeńskim. Dlatego notariusze będą, używając prostego języka, rozwiewać wszelkie wątpliwości i informować o najlepszych rozwiązaniach -
mówi not. Magdalena Arendt.
Wśród najczęściej zadawanych pytań pojawiają się m.in.:
Czy rozdzielność majątkową warto przeprowadzić przed czy po ślubie?
Jak zabezpieczyć partnera, z którym żyję w nieformalnym związku?
Czy można wrócić do wspólności majątkowej, zachowując dotychczasowe majątki osobiste?
Czy lepiej spisać testament, czy zdać się na dziedziczenie ustawowe?
Bezpłatne porady w 54 miastach i online
Dzień Otwarty Notariatu odbędzie się w sobotę, 22 listopada 2025 roku. W całej Polsce ponad 600 notariuszy będzie udzielać bezpłatnych porad prawnych dotyczących m.in. testamentów, zachowku, umów o dożywocie, intercyz czy podziału majątku.
Z notariuszem można porozmawiać:
osobiście - w 54 miastach (adresy na stronie wydarzenia),
telefonicznie - 11 numerów telefonów dostępnych na stronie,
Jak nie popaść w kłopoty? Skorzystaj z wiedzy notariusza
Informacje prawne będą udzielane bezpłatnie. Zapraszamy wszystkich, którzy zastanawiają się nad swoją sytuacją finansowo-prawną w związku. Prostym językiem i w komfortowej atmosferze przeanalizujemy sytuację, przedstawimy możliwe rozwiązania i wskażemy konsekwencje prawne każdego z nich - zachęca not. Magdalena Arendt.
Organizatorami wydarzenia są Krajowa Rada Notarialna oraz 11 izb notarialnych. To już 16. edycja tej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej, która ma pomóc Polakom podejmować świadome i bezpieczne decyzje dotyczące majątku i dziedziczenia.