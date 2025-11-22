Co roku setki tysięcy Polaków stają przed dylematami związanymi z dziedziczeniem, testamentami i podziałem majątku. Błędy popełnione w tych trudnych chwilach mogą prowadzić do wieloletnich rodzinnych sporów i finansowych problemów. Już w sobotę 22 listopada, podczas 16. Dnia Otwartego Notariatu, każdy będzie mógł bezpłatnie skonsultować swoje wątpliwości z notariuszem - osobiście, telefonicznie lub na czacie.

Intercyza, podział domu i dziedziczenie w patchworkowych rodzinach / Shutterstock

Spadki i testamenty - najczęstsze pytania Polaków

Dziedziczenie to temat, który dotyczy niemal każdej rodziny w Polsce. Według danych Krajowej Rady Notarialnej, tylko w 2024 roku notariusze sporządzili

ponad 267 tysięcy oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,

168 tysięcy aktów poświadczenia dziedziczenia

i tysiące innych dokumentów związanych z testamentami i podziałem majątku.

Podczas ubiegłorocznej edycji Dnia Otwartego Notariatu, aż 80% pytań dotyczyło właśnie spraw spadkowych. Polacy pytali m.in. o ważność testamentu napisanego własnoręcznie, zabezpieczenie partnera w nieformalnym związku, możliwość żądania zachowku po latach czy sposoby uniknięcia odziedziczenia długów.

W pytaniach kierowanych do notariuszy dominują niezmiennie tematy związane z testamentami i dziedziczeniem. Nie wszyscy wiedzą, że testament musi być podpisany własnoręcznie, by był ważny. Nie wszyscy wiedzą, kiedy i komu należy się zachowek, ani że darowizna nieruchomości ze służebnością to lepsze rozwiązanie niż sama darowizna - podkreśla not. Magdalena Arendt, wiceprezeska Krajowej Rady Notarialnej.

Związki nieformalne i rodziny patchworkowe - nowe wyzwania

Zmieniająca się struktura rodzin w Polsce sprawia, że coraz więcej pytań dotyczy zabezpieczenia majątku w związkach nieformalnych i patchworkowych. Według ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego, w Polsce żyje ponad 550 tysięcy par bez ślubu, a liczba małżeństw systematycznie spada.

Cytat Tematy dziedziczenia są bardzo istotne dla par niezwiązanych węzłem małżeńskim. Dlatego notariusze będą, używając prostego języka, rozwiewać wszelkie wątpliwości i informować o najlepszych rozwiązaniach - mówi not. Magdalena Arendt.

Wśród najczęściej zadawanych pytań pojawiają się m.in.:

Czy rozdzielność majątkową warto przeprowadzić przed czy po ślubie?

Jak zabezpieczyć partnera, z którym żyję w nieformalnym związku?

Czy można wrócić do wspólności majątkowej, zachowując dotychczasowe majątki osobiste?

Czy lepiej spisać testament, czy zdać się na dziedziczenie ustawowe?

Bezpłatne porady w 54 miastach i online

/Materiały prasowe Dzień Otwarty Notariatu odbędzie się w sobotę, 22 listopada 2025 roku. W całej Polsce ponad 600 notariuszy będzie udzielać bezpłatnych porad prawnych dotyczących m.in. testamentów, zachowku, umów o dożywocie, intercyz czy podziału majątku.

Z notariuszem można porozmawiać:

osobiście - w 54 miastach (adresy na stronie wydarzenia),

- w 54 miastach (adresy na stronie wydarzenia), telefonicznie - 11 numerów telefonów dostępnych na stronie,

- 11 numerów telefonów dostępnych na stronie, na czacie - na profilu wydarzenia na Facebooku.

Pytania można zadawać już dziś przez formularz kontaktowy na stronie www.porozmawiajznotariuszem.pl.

Jak nie popaść w kłopoty? Skorzystaj z wiedzy notariusza

Jak uporządkować sprawy spadkowe, by nie popaść w kłopoty? / Shutterstock

Informacje prawne będą udzielane bezpłatnie. Zapraszamy wszystkich, którzy zastanawiają się nad swoją sytuacją finansowo-prawną w związku. Prostym językiem i w komfortowej atmosferze przeanalizujemy sytuację, przedstawimy możliwe rozwiązania i wskażemy konsekwencje prawne każdego z nich - zachęca not. Magdalena Arendt.

Organizatorami wydarzenia są Krajowa Rada Notarialna oraz 11 izb notarialnych. To już 16. edycja tej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej, która ma pomóc Polakom podejmować świadome i bezpieczne decyzje dotyczące majątku i dziedziczenia.

Więcej informacji, lista miast i numery telefonów: www.porozmawiajznotariuszem.pl.



