Gotowa jest opinia lekarzy psychiatrów na temat sprawcy brutalnego morderstwa na Uniwersytecie Warszawskim - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o studenta stołecznej uczelni, 22-letniego Mieszka R., który na początku maja 2025 roku zabił siekierą portierkę i sprofanował jej zwłoki. Jak ustalił nasz reporter, opinia ma ponad dwieście stron. Termin jej wydania dwukrotnie przesuwano, badanie było przedłużane, bo sprawca zbrodni nigdy wcześniej nie leczył się psychiatrycznie.
Od opinii psychiatrów zależy, czy 22-latek będzie odpowiadał przed sądem za to, co zrobił. Mieszkowi R. grozi dożywocie.
O szczegółach treści opinii Prokuratura Okręgowa w Warszawie ma poinformować w przyszłym tygodniu. Śledczy w najbliższych dniach mają analizować, czy opinia nie jest wewnętrznie sprzeczna.
Obserwacja psychiatryczna sprawcy zbrodni na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się w szpitalu w Jarosławiu na Podkarpaciu. Stamtąd 22-latek wrócił do aresztu w Radomiu.
Areszt stosowany wobec Mieszka R. w sierpniu został przedłużony o kolejne sześć miesięcy, do połowy lutego 2026 roku.
22-letni student Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Mieszko R. zaatakował na początku maja 2025 roku siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Zamykała ona drzwi do Audytorium Maximum. Kobieta nie przeżyła ataku - zmarła na miejscu.
Na pomoc kobiecie ruszył 39-letni pracownik Straży UW, któremu napastnik również zadał rany. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala. Mieszko R. natychmiast został zatrzymany. Kilka dni później usłyszał trzy zarzuty: zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa i znieważenia zwłok.
Za pierwszy zarzut grozi od 15 lat więzienia do dożywocia, za drugi - taka sama kara, za trzeci - kara grzywny, ograniczenia wolności lub do 2 lat więzienia.