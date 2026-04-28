Gość Radia RMF24 zwracał też uwagę na warunki, w jakich więziony był polski dziennikarz.

On połowę czasu - jeśli nie większość - spędził w izolatkach łukaszenkowskich. Nie miał komunikacji. Był odizolowany od całego świata - podkreślał Zarembiuk.

Andrzej Poczobut na wolności. Zarembiuk: Nie wie, do jakiego świata wrócił po 5 latach izolacji i tortur

Andrzej Poczobut jest człowiekiem wartości, człowiekiem mocnym, Polakiem z prawdziwego zdarzenia. Myślę, że będzie kontynuował swoją pracę naukową i również wróci do dziennikarstwa - stwierdził szef Białoruskiego Domu w Polsce. Musi najpierw dojść do siebie, sprawdzić swoje zdrowie, zrozumieć, do jakiego świata powrócił po 5 latach izolacji i tortur - zastrzegł.

Zarembiuk przekonywał, że Andrzej Poczobut był dla rządzącego Białorusią Aleksandra Łukaszenki szczególnie ważnym więźniem.

On tak jak wcześniej handluje ludźmi. Zabrał swoich agentów, przedstawicieli swoich służb, którzy działali na szkodę bezpieczeństwa Polski i tylko w taki sposób oddał Andrzeja Poczobuta - tłumaczył.

"Poczobut nigdy nie zdradził wartości"

Zarembiuk podkreślił na antenie Radia RMF24, że uważa Poczobuta za wielkiego człowieka. Nie dlatego, że siedział w więzieniu łukaszenkowskim, bo takich ludzi są tysiące. Był zawsze człowiekiem wartości i nigdy tych wartości nie zdradził - tłumaczył.

Pytany o to, kiedy spotka się z Poczobutem, szef Białoruskiego Domu w Polsce stwierdził, że chciałby to zrobić jak najszybciej - nawet już jutro.

Andrzej Szejna: Łukaszenka musiał wykonać krok w tył, aby uwolnić Poczobuta