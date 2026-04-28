"Jak zobaczyłem zdjęcie, to od razu się popłakałem. Widać, że Andrzej Poczobut nie jest zdrowy" - mówił w Radiu RMF24 Aleś Zarembiuk - szef Białoruskiego Domu w Polsce. "Widać, że jest po 5 latach bardzo ciężkich tortur i bardzo ciężkich przeżyć" - dodał.
Aleś Zarembiuk w rozmowie z Michałem Zielińskim na antenie Radia RMF24 zwracał uwagę, że wystarczy spojrzeć na zdjęcia sprzed kilku lat, by zobaczyć, jak bardzo fizycznie zmienił się Andrzej Poczobut po latach więzienia go przez białoruski reżim. Jak dodał, wszyscy uwalniani w ostatnich latach więźniowie reżimu Łukaszenki mieli ogromne problemy ze zdrowiem.