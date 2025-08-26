Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Nowe przepisy mają ułatwić proces wywłaszczania i uzyskania odszkodowania przez osoby wywłaszczane na potrzeby inwestycji. Projekt przewiduje m.in. możliwość wypłaty zaliczek w wysokości do 85 proc. odszkodowania. "Wszyscy czujemy, że CPK to jest ważny projekt dla rozwoju Polski i musi być po prostu kontynuowany" – podkreślił na wtorkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.

Prezentacja koncepcji architektonicznej terminala lotniska CPK i dworca kolejowego. / Paweł Supernak / PAP

Przepisy mają przede wszystkim lepiej chronić prawa osób, których nieruchomości będą objęte decyzją dot. ustalenia lokalizacji inwestycji w ramach CPK - powiedział po wtorkowym posiedzeniu rządu jego rzecznik.

Zapytany o możliwe weto prezydenta Karola Nawrockiego do tej ustawy podkreślił, że "trudno wyobrazić sobie" taką decyzję prezydenta. To by oznaczało, że prezydent zwalnia realizację CPK. Zakładam, że takiej decyzji nie podejmie - dodał Adam Szłapka.

I dodał: Wszyscy czujemy, że CPK to jest ważny projekt dla rozwoju Polski i musi być po prostu kontynuowany.

Co zawiera projekt nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym?

W projektowanej nowelizacji wprowadzona ma zostać nowa konstrukcja decyzji lokalizacyjnej. Obecnie decyzja ta nie wiąże się automatycznie z rozpoczęciem postępowania odszkodowawczego za wywłaszczaną nieruchomość. Po zmianie będzie mogła ona mieć rygor natychmiastowej wykonalności. Zdaniem rządu będzie to powodowało m.in. rozpoczęcie postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania oraz możliwość dysponowania nieruchomością przez spółkę CPK na cele budowlane.

Wprowadzony ma też zostać minimalny termin na wydanie nieruchomości. W komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podkreślono, że aktualnie brak jest ustawowego minimalnego terminu, co może prowadzić do niekorzystnych sytuacji dla osób wywłaszczonych. Po zmianie, termin na wydanie nieruchomości nie będzie mógł być krótszy niż:

120 dni od daty, gdy decyzja lokalizacyjna stanie się ostateczna

lub 120 dni od wydania decyzji odszkodowawczej w pierwszej instancji, jeśli decyzji lokalizacyjnej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Nowe przepisy zakładają też wyznaczenie terminu dla wojewody na ustalenie wysokości odszkodowania. Będzie musiał to zrobić w ciągu:

30 dni od dnia, gdy decyzja lokalizacyjna stała się ostateczna,

lub 60 dni od dnia nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji lokalizacyjnej.

Nowela ma sprawić też, że więcej osób będzie uprawnionych do uzyskania zaliczki na poczet odszkodowania. "Poza właścicielami nieruchomości z budynkami, będą to także właściciele nieruchomości niezabudowanych. Osoba uprawniona do odszkodowania będzie mogła wystąpić z wnioskiem o zaliczkę w wysokości 85 proc. ustalonego odszkodowania przez organ pierwszej instancji. Zaliczka wypłacana będzie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku" - podkreśliła KPRM.

CPK - harmonogram prac

Program CPK zakłada powstanie m.in. centralnego lotniska pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz systemu Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany.

Budowa lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce Warszawa - CPK - Łódź.

Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.