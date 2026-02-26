Komisja etyki poselskiej ukarała Donalda Tuska za obraźliwe słowa pod adresem posła PiS Bartosza Kownackiego. Premier wypowiedział je na sali sejmowej.

Premier Donald Tusk w Sejmie / Piotr Nowak / PAP

Komisja etyki poselskiej ukarała premiera Donalda Tuska zwróceniem uwagi za obraźliwy zwrot wobec posła Bartosza Kownackiego.

Kto głosował za ukaraniem premiera? O jakie słowa chodzi?

"Komisja etyki poselskiej ukarała premiera Donalda Tuska zwróceniem uwagi za obraźliwy zwrot wobec posła Kownackiego" - poinformował w mediach społecznościowych poseł Jacek Świat.

Komisja uznała, że "politykowi nie godzi się tak reagować, nawet gdy czuje się sprowokowany" - dodał.

Za wnioskiem o ukaranie premiera głosowali reprezentanci PiS, Konfederacji i PSL, Polska 2050 wstrzymała się od głosu - przekazał Świat.