Komisja etyki poselskiej ukarała Donalda Tuska za obraźliwe słowa pod adresem posła PiS Bartosza Kownackiego. Premier wypowiedział je na sali sejmowej.
- Komisja etyki poselskiej ukarała premiera Donalda Tuska zwróceniem uwagi za obraźliwy zwrot wobec posła Bartosza Kownackiego.
- Kto głosował za ukaraniem premiera? O jakie słowa chodzi?
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
"Komisja etyki poselskiej ukarała premiera Donalda Tuska zwróceniem uwagi za obraźliwy zwrot wobec posła Kownackiego" - poinformował w mediach społecznościowych poseł Jacek Świat.
Komisja uznała, że "politykowi nie godzi się tak reagować, nawet gdy czuje się sprowokowany" - dodał.
Za wnioskiem o ukaranie premiera głosowali reprezentanci PiS, Konfederacji i PSL, Polska 2050 wstrzymała się od głosu - przekazał Świat.