"Komisja etyki poselskiej ukarała premiera Donalda Tuska zwróceniem uwagi za obraźliwy zwrot wobec posła Kownackiego" - poinformował w mediach społecznościowych poseł Jacek Świat.

Komisja uznała, że "politykowi nie godzi się tak reagować, nawet gdy czuje się sprowokowany" - dodał. 

Za wnioskiem o ukaranie premiera głosowali reprezentanci PiS, Konfederacji i PSL, Polska 2050 wstrzymała się od głosu - przekazał Świat.

O karze dla Tuska informował też poseł Witold Tumanowicz. "Premier Donald Tusk został ukarany zwróceniem uwagi przez komisję etyki poselskiej za użycie określenia 'ale pajac' wobec jednego z posłów na sali sejmowej" - napisał.

Spięcie Tuska z Kownackim

Do ostrego komentarza premiera Tuska doszło 18 listopada ubiegłego roku na sali sejmowej. Szef rządu użył słów "ale pajac" wobec Bartosza Kownackiego.

Poseł PiS nagrywał telefonem i krytykował wystąpienie Krzysztofa Gawkowskiego, który prezentował Włodzimierza Czarzastego jako nowego marszałka Sejmu.