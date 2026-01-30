Resort edukacji opublikował coroczne zestawienie zawodów, na które - zdaniem ministerstwa - będzie szczególne zapotrzebowanie na polskim rynku pracy. W tym roku na liście znalazła się nowa pozycja - technik gospodarki nieruchomościami. Sprawdź, w jakim kierunku może rozwijać się rynek pracy.

W tegorocznej prognozie pojawiła się nowa pozycja - technik gospodarki nieruchomościami (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Tegoroczna prognoza MEN

Zestawienie jest zawarte w dokumencie "Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy". Jest on publikowany co roku - począwszy od 2019 r. - w formie obwieszczenia w Monitorze Polskim.

Prognoza ma na celu nakreślić kierunek, w jakim powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego - zależnie od potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Wykaz zawiera listę zawodów w ujęciu alfabetycznym.

Z dokumentu wynika, że obecnie zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to:

automatyk,

betoniarz-zbrojarz,

cieśla,

dekarz,

elektromechanik,

elektryk,

kierowca mechanik,

mechanik-monter maszyn i urządzeń,

mechatronik,

monter izolacji przemysłowych,

monter konstrukcji budowlanych,

monter nawierzchni kolejowej,

monter stolarki budowlanej,

operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,

operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami,

opiekun w domu pomocy społecznej,

operator obrabiarek skrawających,

technik automatyk,

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,

technik budowy dróg,

technik dekarstwa,

technik elektroenergetyk transportu szynowego,

technik elektromobilności,

technik elektryk,

technik energetyk,

technik gospodarki nieruchomościami,

technik gospodarki odpadami,

technik izolacji przemysłowych,

technik mechanik,

technik mechatronik,

technik montażu i automatyki stolarki budowlanej,

technik robotyk,

technik spawalnictwa,

technik transportu kolejowego.

Zmiany względem zeszłego roku

W stosunku do ubiegłorocznej listy z wykazu krajowego zniknęły dwa zawody: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz opiekun osoby starszej.

Pojawił się za to zupełnie nowy zawód - technik gospodarki nieruchomościami.

To osoba, która zajmuje się m.in. prowadzeniem ewidencji nieruchomości, współpracą z właścicielami i najemcami, czuwaniem nad stanem technicznym nieruchomości. Współpracuje także z różnymi instytucjami, jak np. urzędy.

Prognozy regionalne

W tegorocznej prognozie zawarto również wykazy dla poszczególnych województw. Wskazano w nich zawody, które zdaniem resortu będą miały szczególnie istotne, istotne lub umiarkowane zapotrzebowanie w danym regionie. Również uporządkowano je alfabetycznie.

Woj. dolnośląskie:

technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny,

technik teleinformatyk.



Woj. kujawsko-pomorskie:



technik agrobiznesu,

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.



Woj. lubelskie:

technik przetwórstwa mleczarskiego,

technik technologii żywności.



Woj. lubuskie:

technik teleinformatyk,

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.



Woj. łódzkie:

technik mechanik lotniczy,

technik przemysłu mody.



Woj. małopolskie:

technik elektronik,

technik odlewnik.



Woj. mazowieckie:



technik mechanik lotniczy,

technik technologii chemicznej.



Woj. opolskie:



technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,

technik technologii żywienia.



Woj. pomorskie:

technik teleinformatyk,

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.



Woj. podkarpackie:

technik awionik,

technik mechanik lotniczy.



Woj. podlaskie:



technik agrobiznesu,

technik technologii żywności.



Woj. śląskie:



technik mechanik lotniczy,

technik przemysłu metalurgicznego.



Woj. świętokrzyskie:

technik inżynierii sanitarnej,

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.



Woj. warmińsko-mazurskie:

technik przemysłu drzewnego,

technik przemysłu jachtowego.



Woj. wielkopolskie:

technik aranżacji wnętrz,

technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego.



Woj. zachodniopomorskie: