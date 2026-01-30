Resort edukacji opublikował coroczne zestawienie zawodów, na które - zdaniem ministerstwa - będzie szczególne zapotrzebowanie na polskim rynku pracy. W tym roku na liście znalazła się nowa pozycja - technik gospodarki nieruchomościami. Sprawdź, w jakim kierunku może rozwijać się rynek pracy.
- Jakie zawody zdaniem MEN będą szczególnie poszukiwane?
- Jakie zmiany zaszły w tegorocznej prognozie MEN względem ubiegłego roku?
- Które zawody są szczególnie poszukiwane w poszczególnych województwach?
Zestawienie jest zawarte w dokumencie "Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy". Jest on publikowany co roku - począwszy od 2019 r. - w formie obwieszczenia w Monitorze Polskim.
Prognoza ma na celu nakreślić kierunek, w jakim powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego - zależnie od potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Wykaz zawiera listę zawodów w ujęciu alfabetycznym.
Z dokumentu wynika, że obecnie zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to:
- automatyk,
- betoniarz-zbrojarz,
- cieśla,
- dekarz,
- elektromechanik,
- elektryk,
- kierowca mechanik,
- mechanik-monter maszyn i urządzeń,
- mechatronik,
- monter izolacji przemysłowych,
- monter konstrukcji budowlanych,
- monter nawierzchni kolejowej,
- monter stolarki budowlanej,
- operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
- operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami,
- opiekun w domu pomocy społecznej,
- operator obrabiarek skrawających,
- technik automatyk,
- technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
- technik budowy dróg,
- technik dekarstwa,
- technik elektroenergetyk transportu szynowego,
- technik elektromobilności,
- technik elektryk,
- technik energetyk,
- technik gospodarki nieruchomościami,
- technik gospodarki odpadami,
- technik izolacji przemysłowych,
- technik mechanik,
- technik mechatronik,
- technik montażu i automatyki stolarki budowlanej,
- technik robotyk,
- technik spawalnictwa,
- technik transportu kolejowego.
W stosunku do ubiegłorocznej listy z wykazu krajowego zniknęły dwa zawody: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz opiekun osoby starszej.
Pojawił się za to zupełnie nowy zawód - technik gospodarki nieruchomościami.
To osoba, która zajmuje się m.in. prowadzeniem ewidencji nieruchomości, współpracą z właścicielami i najemcami, czuwaniem nad stanem technicznym nieruchomości. Współpracuje także z różnymi instytucjami, jak np. urzędy.
W tegorocznej prognozie zawarto również wykazy dla poszczególnych województw. Wskazano w nich zawody, które zdaniem resortu będą miały szczególnie istotne, istotne lub umiarkowane zapotrzebowanie w danym regionie. Również uporządkowano je alfabetycznie.
Woj. dolnośląskie:
- technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny,
- technik teleinformatyk.
Woj. kujawsko-pomorskie:
- technik agrobiznesu,
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Woj. lubelskie:
- technik przetwórstwa mleczarskiego,
- technik technologii żywności.
Woj. lubuskie:
- technik teleinformatyk,
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Woj. łódzkie:
- technik mechanik lotniczy,
- technik przemysłu mody.
Woj. małopolskie:
- technik elektronik,
- technik odlewnik.
Woj. mazowieckie:
- technik mechanik lotniczy,
- technik technologii chemicznej.
Woj. opolskie:
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
- technik technologii żywienia.
Woj. pomorskie:
- technik teleinformatyk,
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Woj. podkarpackie:
- technik awionik,
- technik mechanik lotniczy.
Woj. podlaskie:
- technik agrobiznesu,
- technik technologii żywności.
Woj. śląskie:
- technik mechanik lotniczy,
- technik przemysłu metalurgicznego.
Woj. świętokrzyskie:
- technik inżynierii sanitarnej,
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Woj. warmińsko-mazurskie:
- technik przemysłu drzewnego,
- technik przemysłu jachtowego.
Woj. wielkopolskie:
- technik aranżacji wnętrz,
- technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego.
Woj. zachodniopomorskie:
- technik elektroautomatyk okrętowy,
- technik technologii chemicznej.