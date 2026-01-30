Resort edukacji opublikował coroczne zestawienie zawodów, na które - zdaniem ministerstwa - będzie szczególne zapotrzebowanie na polskim rynku pracy. W tym roku na liście znalazła się nowa pozycja - technik gospodarki nieruchomościami. Sprawdź, w jakim kierunku może rozwijać się rynek pracy.

Tegoroczna prognoza MEN

Zestawienie jest zawarte w dokumencie "Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy". Jest on publikowany co roku - począwszy od 2019 r. - w formie obwieszczenia w Monitorze Polskim.

Prognoza ma na celu nakreślić kierunek, w jakim powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego - zależnie od potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Wykaz zawiera listę zawodów w ujęciu alfabetycznym.

Z dokumentu wynika, że obecnie zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to:

  • automatyk,
  • betoniarz-zbrojarz,
  • cieśla,
  • dekarz,
  • elektromechanik,
  • elektryk,
  • kierowca mechanik,
  • mechanik-monter maszyn i urządzeń,
  • mechatronik,
  • monter izolacji przemysłowych,
  • monter konstrukcji budowlanych,
  • monter nawierzchni kolejowej,
  • monter stolarki budowlanej,
  • operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
  • operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami,
  • opiekun w domu pomocy społecznej,
  • operator obrabiarek skrawających,
  • technik automatyk,
  • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
  • technik budowy dróg,
  • technik dekarstwa,
  • technik elektroenergetyk transportu szynowego,
  • technik elektromobilności,
  • technik elektryk,
  • technik energetyk,
  • technik gospodarki nieruchomościami,
  • technik gospodarki odpadami,
  • technik izolacji przemysłowych,
  • technik mechanik,
  • technik mechatronik,
  • technik montażu i automatyki stolarki budowlanej,
  • technik robotyk,
  • technik spawalnictwa,
  • technik transportu kolejowego.

Zmiany względem zeszłego roku

W stosunku do ubiegłorocznej listy z wykazu krajowego zniknęły dwa zawody: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz opiekun osoby starszej.

Pojawił się za to zupełnie nowy zawód - technik gospodarki nieruchomościami.

To osoba, która zajmuje się m.in. prowadzeniem ewidencji nieruchomości, współpracą z właścicielami i najemcami, czuwaniem nad stanem technicznym nieruchomości. Współpracuje także z różnymi instytucjami, jak np. urzędy.

Prognozy regionalne

W tegorocznej prognozie zawarto również wykazy dla poszczególnych województw. Wskazano w nich zawody, które zdaniem resortu będą miały szczególnie istotne, istotne lub umiarkowane zapotrzebowanie w danym regionie. Również uporządkowano je alfabetycznie.

Woj. dolnośląskie:

  • technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny,
  • technik teleinformatyk.


Woj. kujawsko-pomorskie:

  • technik agrobiznesu,
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


Woj. lubelskie:

  • technik przetwórstwa mleczarskiego,
  • technik technologii żywności.


Woj. lubuskie:

  • technik teleinformatyk,
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


Woj. łódzkie:

  • technik mechanik lotniczy,
  • technik przemysłu mody.


Woj. małopolskie:

  • technik elektronik,
  • technik odlewnik.


Woj. mazowieckie:

  • technik mechanik lotniczy,
  • technik technologii chemicznej.


Woj. opolskie:

  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
  • technik technologii żywienia.


Woj. pomorskie:

  • technik teleinformatyk,
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


Woj. podkarpackie:

  • technik awionik,
  • technik mechanik lotniczy.


Woj. podlaskie:

  • technik agrobiznesu,
  • technik technologii żywności.


Woj. śląskie:

  • technik mechanik lotniczy,
  • technik przemysłu metalurgicznego.


Woj. świętokrzyskie:

  • technik inżynierii sanitarnej,
  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.


Woj. warmińsko-mazurskie:

  • technik przemysłu drzewnego,
  • technik przemysłu jachtowego.


Woj. wielkopolskie:

  • technik aranżacji wnętrz,
  • technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego.


Woj. zachodniopomorskie:

  • technik elektroautomatyk okrętowy,
  • technik technologii chemicznej.