Nowy projekt Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI) przynosi istotne zmiany dla osób chcących inwestować bez podatku Belki. Program, który miał wejść w życie w połowie 2026 roku, zostanie uruchomiony dopiero od stycznia 2027 roku. Zmodyfikowano również zasady dotyczące tego, w co będzie można inwestować, by skorzystać z ulgi podatkowej.

Start programu Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI) został przesunięty na styczeń 2027 roku, a limit inwestycji wolnych od podatku Belki (100 tys. zł) będzie od 2030 roku waloryzowany o inflację.

Nowe zasady zmieniają katalog instrumentów objętych ulgą podatkową.

Kwota wolna od podatku Belki z waloryzacją

Wejście w życie Osobistych Kont Inwestycyjnych zostało przesunięte. Zamiast planowanego wcześniej lipca 2026 roku, inwestorzy będą mogli skorzystać z OKI dopiero od stycznia 2027 roku

Głównym założeniem OKI jest możliwość inwestowania do 100 tysięcy złotych bez konieczności płacenia tzw. podatku Belki. Co istotne, najnowsze poprawki do projektu przewidują, że limit ten będzie waloryzowany. Oznacza to, że od 2030 roku kwota wolna od podatku zostanie powiększona o poziom inflacji, co pozwoli inwestorom realnie chronić swoje oszczędności przed utratą wartości.

Zmiany w katalogu inwestycji objętych ulgą

Projekt przewiduje również istotne zmiany w zakresie instrumentów finansowych, które będą kwalifikowały się do ulgi podatkowej. We wcześniejszej wersji projektu były to na przykład akcje denominowane w złotych. Była to dziura w przepisach, która pozwalała na inwestowanie w odległe rynki, które przedstawią wycenę także w naszej walucie. Nowe przepisy zawężają to kryterium - kapitał zakładowy spółki musi być denominowany w złotych. W praktyce oznacza to, że z ulgi podatkowej mogą zostać wykluczone niektóre spółki notowane na warszawskiej giełdzie, które choć wydają się polskie, są zarejestrowane poza granicami kraju.

Minister finansów Andrzej Domański sierpniu 2025, prezentując założenia OKI, podkreślał, że na kontach będzie można gromadzić środki w postaci akcji, obligacji oraz innych instrumentów dopuszczonych do obrotu, takich jak fundusze ETF. Dodatkowo, udział lokat oraz obligacji oszczędnościowych w części oszczędnościowej konta będzie mógł wynieść do 25 tysięcy złotych.

Koalicja obiecała likwidację podatku Belki

W ramach tzw. "100 konkretów" znalazł się zapis o zniesieniu podatku Belki. Przeczytać można było o tym w punkcie 37. "Zaproponujemy zniesienie podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) dla oszczędności i inwestycji w tym także na GPW (do 100 tys. zł, powyżej 1 roku). Ministerstwo Finansów prowadzi prace analityczne dotyczące różnych koncepcji w zakresie wprowadzenia ulg lub kwoty wolnej od podatku z kapitałów pieniężnych. Przygotowywany jest projekt ustawy zmieniającej zasady naliczania podatku od dochodów z lokat i inwestycji" - głosi punkt.

Podatek od zysków kapitałowych, potocznie zwany podatkiem Belki, obowiązuje w Polsce od 2002 roku. Został wprowadzony przez ówczesnego ministra finansów Marka Belkę i obejmuje dochody z obligacji, lokat bankowych oraz zysków ze sprzedaży papierów wartościowych, takich jak jednostki funduszy czy akcje. Stawka podatku wynosi 19 procent, a sposób jego poboru i rozliczenia zależy od rodzaju aktywów.