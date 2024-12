Linie lotnicze Wizz Air usłyszały zarzuty ze strony prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Węgierski przewoźnik miał naruszać interesy konsumentów, nie odpowiadając na reklamacje bagażowe w terminie 14 dni i wprowadzając ich w błąd.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jeśli zarzuty, ogłoszone w środę przez UOKiK, się potwierdzą, spółce grozi kara do 10 proc. obrotów za każdą z zakwestionowanych praktyk.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpływają skargi dotyczące problemów z reklamacjami w sprawie uszkodzonych bagaży podczas lotów liniami Wizz Air - poinformował w środę urząd. Konsumenci wskazują, że nie otrzymują od spółki odpowiedzi na swoje zgłoszenia, a próby kontaktu w sprawie reklamacji okazują się bezskuteczne.

Jak wyjaśnił urząd, w kwestii obsługi reklamacji pasażerów w zakresie uszkodzonego bagażu Wizz Air współpracuje z firmą PS. Service z Warszawy i to do niej spółka kieruje konsumentów, którzy chcą zgłosić problem, np. konieczność naprawy lub wymiany walizek. UOKiK podkreśla jednak, że ten kontakt jest utrudniony. "Zgodnie z prawem, pomimo korzystania z podwykonawcy, to spółka Wizz Air ponosi odpowiedzialność za właściwy proces rozpatrywania reklamacji" - podkreślił UOKiK.

Dodał, że Wizz Air wymagał, aby po zgłoszeniu problemów z bagażem w biurze reklamacji na lotnisku i sporządzeniu Raportu Niezgodności Własności (Property Irregularity Report - PIR) podróżni skontaktowali się z PS. Service. W ocenie UOKiK, Wizz Air nie nadzorował prawidłowo firmy PS. Service w zakresie powierzonych jej zadań, nie miał też wglądu w liczbę i treść korespondencji prowadzonej przez swojego kontrahenta z konsumentami.

"Tymczasem podróżni nie otrzymują odpowiedzi na swoje reklamacje w ustawowym terminie 14 dni, nie jest im także przekazywana informacja, że właśnie tyle zgodnie z prawem powinni czekać na reakcję ze strony spółki. Co więcej, nie mogą skontaktować się z firmą ani telefonicznie, ani mailowo" - dodał Urząd.

Informacje wprowadzające w błąd

Ponadto w ocenie UOKiK, Wizz Air przekazuje podróżnym wprowadzające w błąd informacje o zasadach swojej odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę bagażu rejestrowanego podczas lotu bądź w czasie, gdy był on pod opieką przewoźnika. "Spółka wyłącza swoją odpowiedzialność w sytuacjach, gdy stwierdzi, że problem wynika ze słabej jakości, wady lub przeładowania bagażu bądź z normalnego zużycia w ramach transportu (zadrapania, zabrudzenia, wgniecenia)" - wskazano.

W informacji przypomniano, że Konwencja Montrealska, która zapewnia jednolite zasady dla przewoźników w razie szkód wyrządzonych pasażerom, bagażom lub towarom podczas podróży międzynarodowych, nie przewiduje możliwości odgórnego wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności w takich przypadkach.

"Natomiast w przypadku szkody bagażu nierejestrowanego czy rzeczy osobistych pasażerów linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność, jeśli szkoda powstała z winy przewoźnika, jego pracowników lub agentów. Jednak Wizz Air zwalnia się od niej w sytuacji, gdy konsument nie zgłosi uszkodzenia na pokładzie samolotu" - podkreślił UOKiK.

Prezes UOKiK postawił spółce Wizz Air Hungary z siedzibą w Budapeszcie zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Wizz Air grozi kara do 10 proc. obrotów za każdą z zakwestionowanych praktyk.

Wizz Air to węgierska niskokosztowa linia lotnicza; obsługuje ponad 600 tras z 25 baz operacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Linia wykorzystuje flotę 213 samolotów Airbus A320 i A321.