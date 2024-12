Kilkadziesiąt potrzebujących rodzin ze Szlachetnej Paczki może zostać bez wsparcia. Jeszcze do piątku 13 grudnia każdy może pomóc – wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wybrać rodzinę i skompletować dla niej paczkę, która potrafi dużo zmienić. Jak skompletować paczkę na ostatnią chwilę? Szlachetna Paczka przeprowadzi Cię przez ten proces krok po kroku. W tekście przeczytasz także o trzech popularnych mitach, które wstrzymują darczyńców przed wybraniem rodziny i zmienianiem świata na dobre oraz poznasz fakty, które im przeczą.

Na pomoc wciąż czeka m.in. pani Halina. Seniorka wyznała: "Żałuję, że uratowali mnie lekarze". A na kolejne pytanie wolontariuszy Paczki, co jest jej potrzebne, żeby godnie żyć, odpowiedziała: "Pieluchomajtki i koc".

Szlachetna Paczka od lat wspiera osoby, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji. W tym roku wśród tych osób są również osoby, które przez powódź straciły dorobek swojego życia. Ale możemy im pomóc. Przygotowanie Szlachetnej Paczki, przy dobrej organizacji, to jeden dzień pracy. Wystarczy wejść na szlachetnapaczka.pl i wybrać potrzebującą rodzinę. Nikt nie powinien zostać sam - mówi Mateusz Janicki, wieloletni ambasador Szlachetnej Paczki, aktor filmowy i teatralny.

Brakuje Darczyńców! Setki rodzin zostanie bez wsparcia. Każdy może pomóc. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz potrzebującą rodzinę. Masz czas do piątku 13 grudnia.

Jak zrobić Szlachetną Paczkę na ostatnią chwilę?

Wszelkie informacje i wsparcie dotyczące organizacji Paczki znajdują się na oficjalnej stronie Szlachetnej Paczki. Są tam poradniki, przydatne materiały i odpowiedzi na najważniejsze pytania: www.szlachetnapaczka.pl/paczka-last-minute/.

Pomoc można uzyskać, również dzwoniąc na Infolinię Szlachetnej Paczki (+48) 12 333 78 00, która działa w godzinach 9:00:00 - 20:00 7 dni w tygodniu.

Dla darczyńcy najważniejszym źródłem informacji jest wolontariusz, który opiekuje się wybraną rodziną. Numer telefonu do wolontariusza znajduje się w mailu potwierdzającym wybór rodziny. Można się do niego zwracać ze wszystkimi wątpliwościami dotyczącymi produktów, które znalazły się na liście potrzeb rodziny, kompletowania paczki, sposobu i terminu dostarczenia paczki.

Trzy najczęstsze obawy darczyńców Paczki

"Za duże zakupy"

Paczkowe rodziny w większości potrzebują naprawdę podstawowych artykułów, takich jak trwała żywność czy środki czystości, które łatwo można kupić w pobliskim sklepie lub zamówić online z dostawą do domu i dostarczyć do wskazanego magazynu 14-15 grudnia w tzw. Weekendu Cudów. Najważniejsze jest spełnienie 3 podstawowych potrzeb z opisu rodziny.

W historii pani Agaty te trzy podstawowe potrzeby to bateria kuchenna, materac i żywność. Te na pozór drobne rzeczy mogą dużo zmienić w życiu samodzielnej mamy dwulatka. Kobieta stoi przed wielkim wyzwaniem: "Muszę oddać Ignasia do Domu Dziecka. Na dwa tygodnie, na czas mojej operacji". Pani Agata poza synkiem nie ma nikogo. Depresja nie odebrała jej życiowej zaradności. Co dziurawe, załata. Tak było z przeciekającą baterią kuchenną. Okleiła ją taśmą. "Na razie działa. Podobnie jak ja - tak na słowo honoru". Kolejne wyzwanie to zdobycie dla Ignasia orzeczenia o niepełnosprawności, aby mógł iść do specjalnego żłobka, a ona wrócić do pracy. Większość darczyńców oprócz trzech podstawowych potrzeb spełnia również pozostałe potrzeby, wyszczególnione w internetowym opisie.

"Za mało czasu"

Na przygotowanie paczki wystarczy jeden dzień. Najbliższa niedziela jest też dniem handlowym, co może ułatwić przygotowanie Paczki w ostatniej chwili. Jeśli w Paczce powinny znaleźć się bardziej specjalistyczne lub duże przedmioty, można je dostarczyć w późniejszym terminie. Można to spokojnie zaplanować z wolontariuszem, który opiekuje się daną rodziną.

"Czy dam radę?"

Pomaganie jest proste - jak pokazuje doświadczenie tysięcy darczyńców. Darczyńcy robią zakupy wspólnie z przyjaciółmi lub znajomymi z pracy, pakują je i dostarczają do wskazanego magazynu Paczki. Wolontariusz Szlachetnej Paczki, opiekujący się wybraną przez darczyńcę rodziną, wspiera darczyńców i doradza im telefonicznie. Szlachetna Paczka przygotowała także zestaw porad i pomocnych narzędzi, które znajdują się na: www.szlachetnapaczka.pl/paczka-last-minute/.

Nie trać więc czasu i zacznij zmieniać świat na dobre! Dasz radę!

