Co oznacza utworzenie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności?

Rewizja polskiego KPO zakłada utworzenie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, z którego finansowana będzie budowa m.in. schronów. Blisko 26 mld zł zostanie przesunięte z części przeznaczonej na zieloną transformację miast. Uwzględnia ona również zastąpienie zapisanego w KPO oskładkowania umów cywilnoprawnych reformą wzmacniającą Państwową Inspekcję Pracy (PIP).

Z utworzeniem Funduszu wiążą się dwie innowacje. Dzięki niemu Polska będzie mogła wydatkować pieniądze na obronność już po zakończeniu w sierpniu 2026 r. funduszu odbudowy. KE zgodziła się bowiem - a w piątek zatwierdzili to ministrowie finansów - na to, by za zrealizowanie tzw. kamienia milowego uznane zostało samo przelanie pieniędzy na konto spółki specjalnego przeznaczenia przy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Druga kwestia dotyczy przekazania unijnych funduszy na obronność. Artykuł 41. Traktatu o UE zakazuje "wydatków przypadających na operacje mające wpływ na kwestie wojskowe lub polityczno-obronne". KE doszła jednak do wniosku, że samo rozporządzenie regulujące KPO nie przewiduje żadnego szczególnego traktowania środków związanych z obronnością, a pieniądze, które Polska przesunie do Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, nie zostaną przeznaczone na cele wojskowe, ale tzw. podwójnego zastosowania.

"Bezpieczeństwo przede wszystkim" - napisał na jednej z platform społecznościowych Domański. "Dodatkowe 26 mld złotych zostanie przeznaczone na specjalny fundusz obronności i bezpieczeństwa w ramach KPO" - podkreślił.

Po otrzymaniu środków rozpocznie się czwarta rewizja KPO, której celem będzie zrewidowanie planowanych inwestycji, które mogą nie zostać zrealizowane na czas. W tym roku Polska ma też złożyć czwarty wniosek o płatność.