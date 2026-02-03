​Pociąg towarowy relacji Szczecin-Chełm (linia kolejowa nr 12) wykoleił się w nocy na wysokości miejscowości Jaroszowa Wola w powiecie piaseczyńskim na Mazowszu. Powodem były prawdopodobnie silne mrozy i awaria sieci trakcyjnej - powiedział w Rozmowie o 7:00 w RadiuRMF24 Wiesław Szczepański, wiceminister MSWiA. "Rzeczywistą przyczynę zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. (...) W tej chwili nie zakładamy przyczyn zewnętrznych" - dodał. Na miejscu pracują również przedstawiciele służb specjalnych.

Wykoleiło się 6 z 35 wagonów. W składzie przewożony był olej napędowy.

Na miejscu pracują 24 zastępy straży pożarnej, policja oraz straż ochrony kolei.



Wagony zjechały z nasypu, znajdują się na boku, poza torowiskiem. Wycieków nie widać, ale musimy określić, czy w miejscu styku, gdzie wagon jest oparty o ziemię, płaszcze cystern nie zostały uszkodzone - przekazał RMF FM brygadier Łukasz Darmofalski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Działania straży polegają obecnie na ocenie stopnia uszkodzenia wagonów. Odłączono zasilanie na trakcji elektrycznej. Nie mamy potwierdzenia wycieków ze zbiorników - potwierdza RMF FM Łukasz Darmofalski.

Obecnie trwają przygotowania służb kolei do usunięcia części pociągu, podstawienia nowych cystern oraz zadysponowania pociągu dźwigiem.

Nikt nie został ranny.