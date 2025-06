Ponad 24 tys. funkcjonariuszy wzięło udział w ogólnopolskiej akcji poszukiwawczej, która miała miejsce w poniedziałek i wtorek (9 i 10 czerwca). Jej celem było zatrzymanie osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia wydanymi przez sądy lub prokuraturę. Przedsięwzięcie koordynowało Biuro Kryminalne KGP.

Funkcjonariusze zatrzymali ponad tysiąc osób poszukiwanych przez polskie sądy lub prokuraturę (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Funkcjonariusze różnych służb zatrzymali w szeroko zakrojonej akcji 1567 osób poszukiwanych przez polski wymiar sprawiedliwości lub prokuraturę.

W tej grupie było m.in. 153 cudzoziemców, którzy w naszym kraju przebywali nielegalnie.

Mundurowym udało się znaleźć i zatrzymać 1567 osób poszukiwanych przez Polskę oraz 11 osób poszukiwanych przez inne kraje.

W tej grupie było 153 cudzoziemców.

W akcji uczestniczyła straż graniczna. Jednym z celów było bowiem sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemców na terenie naszego kraju. Wobec 139 zatrzymanych osób skierowano wnioski o wydalenie w związku z nielegalnym pobytem.

Policjanci informują, że jednym z zatrzymanych jest 59-latek, który w 2014 r. dopuścił się zabójstwa. Na terenie garnizonu dolnośląskiego zatrzymano natomiast osobę poszukiwaną, która posiadała przy sobie środki odurzające i psychotropowe.

W ręce policji wpadł także mężczyzna powiązany ze środowiskiem pseudokibiców, który na co dzień ukrywał się w zachodniej Europie. Funkcjonariusze zatrzymali go tuż po powrocie do Polski.

W komunikacie podkreślono, że akcję zrealizowano w ramach cyklicznych, ogólnopolskich działań dla wzmocnienia bezpieczeństwa nad Wisłą.