W poniedziałek rano w Gdańsku przy okazji obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej doszło do rozmowy Donalda Tuska i Karola Nawrockiego. Rzecznik rządu zdradził, że premier i prezydent dyskutowali między innymi o wizycie Karola Nawrockiego w Waszyngtonie.

Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk rozmawiali przy okazji obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej / Adam Warżawa / PAP

Odbyło się spotkanie w cztery oczy m.in. w sprawie wizyty prezydenta w Waszyngtonie - stwierdził Adam Szłapka.

Prezydent i premier wzięli w poniedziałek rano udział w obchodach 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej na gdańskim Westerplatte. W uroczystościach uczestniczyli też m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

O spotkaniu premiera i prezydenta poinformował, powołując się na nieoficjalne źródła, TVN24. Szłapka potwierdził, że do spotkania w cztery oczy doszło na marginesie poniedziałkowych obchodów na Westerplatte, a jednym z tematów była zbliżająca się wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie.



Tematy rozmowy z Trumpem

Karol Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem 3 września. Amerykański prezydent przywita go przed Białym Domem o godzinie 11:00. Po powitaniu przywódcy przejdą do Gabinetu Owalnego, gdzie będzie czas na krótkie oświadczenia, a także pytania od dziennikarzy.

Marcin Przydacz w rozmowie z RMF FM poinformowa ł, że Karol Nawrocki w czasie spotkania z amerykańskim przywódcą chce podzielić się własną perspektywą i własną analizą zagrożeń dla regionu. Dla świata euroatlantyckiego, zarówno w tym sensie militarnym, jak i hybrydowym, aby ta świadomość dotycząca różnego rodzaju wyzwań, przed którymi Polska stoi, była tutaj obecna i oczywiście odpowiedzi na te wyzwania, a tym jest wzmacnianie polskiej armii, wypełnianie naszych sojuszniczych obowiązków, ale też obecność armii amerykańskiej (w Polsce) - stwierdził prezydencki minister.

Polski prezydent ma rozmawiać też o Ukrainie i rozmowach pokojowych z uwzględnieniem ustaleń ze szczytu na Alasce i poniedziałkowego spotkania europejskich liderów w Białym Domu. Z całą pewnością dyskusja będzie dotyczyła negocjacji, jakie odbywały się w ostatnich i będą się zapewne odbywały w kolejnych tygodniach. Zapowiadaliśmy to, że prezydent Karol Nawrocki będzie o tym rozmawiał. Będziemy starali się przekonać Amerykanów do takiego podejścia, które spowoduje finalne (...) rozwiązanie pokojowe, maksymalnie sprawiedliwe. Choć trudno sobie wyobrazić, aby w ramach negocjacji wszystkie strony były zadowolone, ale na pewno nie można dać się zwieść Władimirowi Putinowi w jego kłamstwach, manipulacjach i półprawdach - zaznaczył szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Ale to, co najważniejsze dla pana prezydenta Karola Nawrockiego, to polska perspektywa. To interes Polski, polskiego bezpieczeństwa, (...) w tym także i bezpieczeństwa energetycznego. O tym na pewno będzie rozmowa. Jak pan redaktor wie, Amerykanie są dzisiaj głównym dostawcą gazu skroplonego do Polski, głównym partnerem także i w budowie elektrowni jądrowej, więc o tej energii, w ramach współpracy polsko-amerykańskiej, na pewno będzie też dużo rozmów - przekazał prezydencki minister.