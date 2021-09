Łatwiejszy dojazd do metra i centrum stolicy od weekendu mają mieszkańcy osiedla Winnica na warszawskiej Białołęce. Chodzi w sumie o kilkanaście tysięcy osób. Do ich osiedla od weekendu można dojechać tramwajem po nowo zbudowanych torach.

Nowy odcinek torowiska i jezdni na ulicy Światowida umożliwi wydłużenie tras linii tramwajowych 2 i 17, a także autobusowych 509 i N03. / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Czekaliśmy na ten tramwaj bardzo długo. Skrócił mi się dojazd o pół godziny do pracy. Mieszkam przy ulicy Dionizosa i mam więcej możliwości dzięki tej zmianie. Mogę dojść do tramwaju i dojechać w ciągu 15 minut. Jadę na Żoliborz, w kierunku centrum. Wcześniej, żeby dojechać do tramwaju 17 musiałam dwa razy przesiadać się, a teraz mam tramwaj numer 17 tutaj, na pętli, bezpośrednio, niedaleko bloku - przyznają mieszkańcy osiedla Winnica w rozmowie z naszym reporterem.

Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z nowej organizacji komunikacji miejskiej. / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Nowy odcinek torowiska i jezdni na ulicy Światowida umożliwi wydłużenie tras linii tramwajowych 2 i 17, a także autobusowych 509 i N03 (tak dzieje się od nocy z 6 na 7 września).

Nowy odcinek torowiska. / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Szybciej do metra i centrum

Tramwaje dotrą o ok. 1,3 km dalej niż dojeżdżały do tej pory. Dla "dwójki" to zmiana trasy od tymczasowej pętli na Nowodworach, gdzie dotychczas był rozjazd dla tramwajów dwukierunkowych, na nową właśnie w Winnicy - teraz tutaj będą zmieniały kierunek jazdy. "Dwójka" do stacji metra Młociny dojedzie w 15 minut. To jedna z najbardziej popularnych tras tramwajowych w stolicy.

Do Winnicy dojeżdżają również składy linii 17, które do tej pory kończyły bieg na pętli Tarchomin Kościelny. Dzięki wybudowaniu na Winnicy klasycznej pętli zawracać mogą tu tramwaje jednokierunkowe. "Siedemnastka" zapewni więc mieszkańcom Winnicy i Nowodworów bezpośrednie połączenie ze Śródmieściem, w tym z Dworcem Centralnym, i z Mokotowem. Trasę do centrum, czyli do ronda ONZ, tramwaj pokona w nieco ponad 35 minut. Na tym odcinku ma do przejechania 16 kilometrów.

Zmodernizowane ulice warszawskiej Białołęki. / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Pasażerowie będą mogli wysiąść z tramwajów obydwu linii na tym samym przystanku - "dwójka" pojedzie dalej prosto do rozjazdu umożliwiającego zmianę kierunku jazdy a "siedemnastka" skręca na pętle, gdzie ma jeszcze jeden przystanek. W drugą stronę do tramwajów 17 podróżni wsiadają na pętli lub na wspólnym przystanku z 2 na ulicy Światowida.

Na węźle Winnica jest także pętla autobusowa, do której zostały wydłużone trasy linii 509 i N03. Linia 509 umożliwi mieszkańcom, zwłaszcza nowych budynków mieszkalnych w Winnicy, nowy bezpośredni dojazd na Żerań, do centrum Pragi i na Gocław. Linia N03 zapewni obsługę komunikacyjną Winnicy w godzinach nocnych i będzie niejako kontynuacją połączeń realizowanych przez linię 509 (przez Żerań do centrum Pragi).