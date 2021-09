Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Łaziskach na Lubelszczyźnie. Osobowe audi wjechało tam do rowu i dachowało. Kierowca zginął na miejscu.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Lubelska Policja /

Jak informuje policja, do wypadku doszło w piątek ok. godz. 13:30. Na razie nie ustalono, dlaczego kierowca wjechał do rowu.

Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia. Ustala też tożsamość zmarłego kierowcy.