Procedury wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania dla byłego ministra sprawiedliwości trwają już niemal trzy miesiące. Nie sposób przewidzieć, jak długo jeszcze potrwa podjęcie przez sądy decyzji. O skali opóźnień świadczy także data rozpoznania przez sąd zażalenia na samo wydane 5 lutego postanowienie o aresztowaniu - sąd zajmie się nim dopiero 8 września. Poniżej krok po kroku przedstawiamy kolejne wydarzenia ws. równoległego postępowania ws. wydania ENA za Zbigniewem Ziobro.

Zbigniew Ziobro / Art Service / PAP

5 lutego - Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa wydaje postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry.

6 lutego - Prokuratura Krajowa wydaje za Ziobrą list gończy.

10 lutego - do Sądu Okręgowego w Warszawie wpływa wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Sprawę ma rozstrzygać sędzia Dariusz Łubowski.

12 lutego - Prokuratura Krajowa składa wniosek o wyłączenie ze sprawy Dariusz Łubowskiego.

13 lutego - do rozstrzygnięcia o wyłączeniu zostaje wylosowana sędzia Katarzyna Stasiów.

16 lutego - obrońca Ziobry mec. Bartosz Lewandowski składa wniosek o wyłączenie sędzi Stasiów.

17 lutego - wniosek obrońcy trafia do rozpoznania przez sędzię Alinę Sobczak-Barańską. Tego samego dnia sędzia odrzuca wniosek o wyłączenie sędzi Stasiów.

19 lutego - sędzia Katarzyna Stasiów decyduje o wyłączeniu Dariusza Łubowskiego ze sprawy ENA wobec Zbigniewa Ziobro.

20 lutego - do sprawy ENA zostaje wylosowana sędzia Joanna Grabowska.

23 lutego - do sądu wpływa wniosek obrońcy Zbigniewa Ziobry o zawieszenie postępowania ws. wydania ENA (do czasu rozstrzygnięcia zażalenia)

26 marca - sędzia Grabowska nie uwzględnia wniosku o zawieszenie postępowania.

10 kwietnia - obrońca Zbigniewa Ziobry Bogumił Zygmont składa zażalenie na postanowienie z 26 marca o odrzucenie wniosku o zawieszenie sprawy ENA.

12 kwietnia - wybory na Węgrzech, gdzie od października przebywa Zbigniew Ziobro przegrywa Viktor Orban, który w grudniu przyznał mu azyl polityczny.

13 kwietnia - Prokuratura Krajowa kieruje do sądu ponaglenie do "niezwłocznego" zajęcia się sprawą ścigania Ziobry z użyciem ENA. "Z uwagi na prawdopodobne cofnięcie podejrzanemu azylu politycznego zachodzi prawdopodobieństwo opuszczenia przez Zbigniewa Ziobrę terytorium Węgier i ukrycia się w innym państwie" - pisze prokurator.

Tego samego dnia Sąd Okręgowy wzywa mec. Zygmonta do uzupełnienia braków zażalenia. "Pan mecenas się pod nim po prostu nie podpisał" - informuje rzecznik sądu Anna Ptaszek.

14 kwietnia - Sąd Okręgowy odpowiada prokuraturze, że odmowa zawieszenia postępowania ws. ENA nie jest prawomocna , a posiedzenie ws. wydania ENA zostanie wyznaczone niezwłocznie po rozstrzygnięciu zażalenia (z 10 kwietnia, niepodpisanego przez obrońcę).

Sąd Okręgowy kieruje do mec. Zygmonta kolejne wezwania o uzupełnienie braku w złożonym 10 kwietnia zażaleniu. Adwokat nie odbiera korespondencji.

30 kwietnia - w ostatnim terminie przed uznaniem za doręczone obrońca Zbigniewa Ziobry odbiera awizo dotyczące wezwania do uzupełnienia braku podpisu pod zażaleniem. Od tego dnia biegnie 7-dniowy termin na podpisanie dokumentu . Termin upłynie w czwartek 7 maja.

Dopiero wtedy zażaleniu, złożonemu prawie cztery tygodnie wcześniej Sąd Okręgowy będzie mógł nadać bieg, czyli skierować do rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Zgodnie z procedurami pismo obrońcy Zbigniewa Ziobry trafi do jego II Wydziału Karnego. Wydział składa się z 21 sędziów, z których większość stanowią sędziowie powołani z udziałem tzw. neo-KRS. W tym wydziale orzekają m.in. sędziowie Drajewicz, Lasota, Radzik i Schab, byli rzecznicy dyscyplinarni wyznaczeni przez ministra Zbigniewa Ziobrę.